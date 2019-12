Spolek Dětenice zve k návštěvě expozice obnoveného dětenického betléma, jehož autorem je Čeněk Novotný. Betlém se nachází v Památníku Foerstrova rodu v Osenicích.

Záchrana dětenického betléma Vincence Novotného. | Foto: Jan Volák

Otevřeno je každou sobotu do 4. ledna od 14 do 18 hodin. Na webu www.detenickybetlem.cz se dočtete více o historii betléma i jeho oživení. Přispět můžete i do sbírky za jeho záchranu.