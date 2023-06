Pro Jičín a širší okolí měla situaci vyřešit firma SeneCura, která v roce 2021 koupila zachovalý objekt bývalých kasáren s příslibem vybudování SeniorCentra, které pojme 120 klientů. V lednu 2021 získala stavební povolení a slibovaly otevření domova v létě 2023. Ale to se nestalo a letos v zimě se zhotovitelská firma kvůli ekonomické krizi a růstu cen na trhu stavebnin dostala do potíží.

Na stáří se chce František Hubař s manželkou přesunout do pobytového sociálního zařízení. Když slyšel, že v Jičíně přímo vedle Lipové aleje s příjemnou vzdáleností do centra města i do nemocnice v bývalých kasárnách vznikne moderní domov pro důchodce, zajásal. Pak ale práce ustaly. „Nikde, ani u provozovatele SeneCury, se mi nedaří zjistit, jak se situace vyvíjí. Chtěli bychom s manželkou toto zařízení využít," uvedl muž, který začíná mít pochyby, že v Jičíně zařízení mezinárodní společnosti SeneCura vůbec vznikne.

Podle provozní ředitelky společnosti SeneCura Věry Husákové momentálně proti zhotoviteli, pražská firmě Urban Survival, běží insolvenční řízení a ve hře je i návrh na konkurz. „Dle našich informací proti zhotoviteli současně běží exekuční řízení. Jako skupina SeneCura samozřejmě situaci monitorujeme a v rámci insolvenčního řízení přihlásíme veškeré naše splatné pohledávky vůči zhotoviteli," potvrdila Husáková.

Otázku, zda SeneCura zhotoviteli vypoví smlouvu, však ředitelka ponechala bez komentáře.

Už v uplynulých měsících Deník oslovil také firmu Urban Survival s dotazy ohledně stavby v Jičíně. Podle projektového manažera Filipa Klenota je však firma vázána mlčenlivostí a o projektu může informovat pouze společnost SeneCura.

1/9 Zdroj: SeneCura Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 2/9 Zdroj: SeneCura Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 3/9 Zdroj: SeneCura Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 4/9 Zdroj: Deník/Kateřina Chládková Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 5/9 Zdroj: Deník/Kateřina Chládková Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 6/9 Zdroj: Deník/Kateřina Chládková Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024. 7/9 Zdroj: Jakub Podobský Stavbu zahájili zástupci společnosti spolu s představiteli města 1. října 2021. 8/9 Zdroj: Jakub Podobský Stavbu zahájili zástupci společnosti spolu s představiteli města 1. října 2021. 9/9 Zdroj: Jakub Podobský Stavbu zahájili zástupci společnosti spolu s představiteli města 1. října 2021.

Ta s firmou Urban Survival spolupracovala už v minulosti na projektech SeniorCenter ve Žďáru nad Sázavou nebo v Humpolci. Podle starosty města Jičína Jana Malého v minulosti všechny projekty SeneCury v jiných městech proběhly úspěšně a bez větších komplikací. „Když nám SeneCura projekt představovala, vše vypadalo bezproblémově, návrh se nám líbil. To ale stavěli vždy od základů, u nás přestavují historickou budovu a s tím se pojí značné komplikace. Památkáři chtěli budovy zachovat. Kdybychom to tehdy strhli a postavili znovu, už by to podle mě bylo hotové," okomentoval situaci starosta.

Už v únoru uvedl manažer vývoje SeneCury Ondřej Plšek, že s vybudováním domova pro seniory v Jičíně počítají a určitě se otevře. Závazky vůči městu chce dodržet také ředitelka Věra Husáková. „Jsme si vědomi našich závazků vůči městu Jičín i jeho obyvatelům a vyvíjíme maximální úsilí na jejich dodržení. Nicméně musíme přihlédnout na naše povinnosti, které v souvislosti s uzavřenými smlouvami se zhotovitelem a návrhem věřitele," dodala k vývoji situace.

O tom, jestli se podaří smluvené termíny dodržet, ovšem nepromluvila. V případě nedodržení ale společnosti hrozí vysoké pokuty. Podle dohody je termín vypočítaný na 12 až 14 měsíců od začátku realizace, ta se počítá od získání platného stavebního povolení v lednu 2021 s tříletou lhůtou na uskutečnění. Po dokončení platí 15 let udržitelnosti. Pokuta za neposkytování služeb je 500 tisíc korun za rok, pokud se nestihne termín, tak 100 tisíc korun za rok.