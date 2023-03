/VIDEO/ Více než 30 let plánů, projektů, jednání a dohadování bude mít letos konečně viditelný výsledek. Děravá silnice v Komenského ulici v Miletíně dostane již letos novou podobu.

Ulice Komenského v Miletíně dostane nový povrch už letos | Video: Kateřina Chládková

Na rekonstrukci se bude podílet radnice. vodohospodáři a Královéhradecký kraj. Na sedm měsíců se zcela uzavře průjezd od Lázní Bělohradu až po miletínské náměstí K. J. Erbena, auta i náklaďáky budou muset okolo, pro některé to bude navíc znamenat hledání náhradního parkování. "Já bych se toho tolik nebál, máme za sebou kompletní kanalizaci a plynofikaci, kdy se to vždy nějakým způsobem vyřešilo, přestože byl rozkopaný celý Miletín," okomentoval stavbu s nadějí starosta Miroslav Nosek.

První kopnutí do země je naplánované už na konec března v ulici Barbory Linkové na kraji města. Ulice pojmenovaná po mamince Bedřicha Smetany je zároveň výchozím bodem celé rekonstrukce, která se potáhne až po nepřehlednou křižovatku uprostřed náměstí. "Od dubna bude tato ulice kompletně uzavřená a začne se dělat část, která je pod zemí. Nejdříve buben, potom kanalizace a následně zbytek, chodníky a svod dešťové vody do potoka," popsal postup prací starosta.

První projekty na rekonstrukci hlavního průtahu Miletínem od Bělohradu vznikly už v roce 1991. Jelikož se na investici kromě miletínské radnice, která se zapojí částkou 3,5 milionu korun, podílí také VOS Jičín, která zajistí přípojky a kanalizaci a Královéhradecký kraj, který financuje kompletní opravu silnice, vyžadovala příprava rekonstrukce dlouhá smlouvání a vyjednávání. Podle starosty Noska navíc dosud na kraji chyběla politická chuť se do projektu pustit. "Jsem tu od roku 2002 a od té doby jsou to neustálá jednání a dohadování. Už mám nastřádanou obrovskou složku materiálů a konečně se to podařilo dotáhnout a začne se. Protože to je skutečně šílená silnice," kvitoval posun v projektu.

Stavba by měla trvat od konce března do října, na sedm měsíců tak místním částečně zkomplikuje život. Osobní auta budou muset jezdit do Miletína přes Červenou Třemešnou, nákladní doprava od Bělohradu na Dvůr Králové povede po objízdné trase přes Hořice. V Komenského ulici a ulici Barbory Linkové navíc stavba částečně omezí parkování, na které byli místní dosud zvyklí. "Snažili jsme se dohodnout, aby lidé, kteří tam bydlí, mohli parkovat. Jinak budou muset zaparkovat jinde. Na náměstí se prostor moc vyhrazovat nedá, protože už tak je zaplněné auty lidí, kteří přijíždějí přes den do práce nebo na nákup. Musí se najít místa jinde, ty tu určitě jsou a já bych se toho tolik nebál," uklidnil občany Miletína starosta.

Přestože stavba přinese komplikace především v hlavní turistické sezóně, kdy do Miletína přijíždí lidé za tradičními perníkovými modlitbičkami a odkazem Karla Jaromíra Erbena, zatím se mezi místními množí hlavně pozitivní reakce. "Je dobře, že se konečně začne, slibují nám to už od devadesátek. Je ostuda, že do centra města vede taková silnice," pochválil vývoj místní občan Pavel.