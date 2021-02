Deník na návštěvěZdroj: Deník„Je to nejlepší místo pro život,“ směje se sympatický mladý muž a přiznává, že v obci, která má od samoty na samotu 4,7 kilometru, je dostupné téměř všechno: zrenovovaná základní a mateřská škola s novým dětským hřištěm, hasičská zbrojnice, dva obchody, nové víceúčelové sportovní hřiště. Funguje zde dobré autobusové spojení, opravena je část chodníků a silnice, obec má vlastní kanalizaci s čistírnou, kino i rybník s kempem.

A nebojí se ani v současné složité době investovat. Osm milionu nyní vloží do přestavby bývalého hostince na školní jídelnu, která bude mít denní kapacitu 120 obědů. Nemovitost pořídila obec za 4 miliony, na realizaci projektu nakonec získala více než 6 milionů z ministerstva financí a 2,8 milionu od kraje.

„Prioritou bude vařit co nejvíce obědů, abychom získali do školní jídelny státní prostředky na platy zaměstnanců,“ sděluje starosta s tím, že provoz zatíží obecní rozpočet ročně částkou půl až tři čtvrtě milionu. Tu by chtěli Lužanští získat zpět formou nájemného z bytů, které budou upravovat v patře objektu.

„Budovu jsme chtěli dlouhodobě odkoupit hlavně kvůli společenskému sálu, který nám chyběl. Pak jsme přišli s myšlenkou, že sem umístíme také školní jídelnu a zázemí pro konání společenských akcí. Je to další krok k větší soběstačnosti vesnice,“ přibližuje starosta velkorysý záměr. Jídelna začne sloužit školákům letos v září.

Další významnou investicí za zhruba 13 milionů bude příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů. Pozemky obec zakoupila už v minulosti od soukromníků, zasíťované parcely bude prodávat za 900 korun za metr čtvereční. Obec bude regulovat vzhled staveb, který by měl korespondovat s rázem vesnice.

Další peníze letos vloží do opravy silnice, chodníků a hřiště v kempu. Připravuje také modernizaci čistírny odpadních vod za devět milionů. „Připravenou máme revitalizaci obecního rybníka za 2,5 milionu a řadu dalších akcí. Máme to rozjeto na více frontách, abychom byli nachystáni na příjem dotací,“ pokyvuje hlavou starosta.

Vedle vlastních investic obec podporuje opravy farního kostela.

Církevní stánek sice prošel nákladnou renovací, ale nová omítka už po několika letech opadává. „Nyní uhnila stojna, která držela na vrcholu báně kovový kříž. Ještě že při pádu nikoho nezranil,“ upozorňuje Martin Mitlöhner na další problémy.

Kříž se musí jako památka zrestaurovat, což bude stát nejméně tři sta tisíc. Navíc je potřeba rozebrat střechu, umístit trámy na ukotvení. Farnost ovšem prostředky nemá, takže kostel zatím zůstane bez kříže. Obec nyní plánuje opravit se spoluúčastí poškozenou hřbitovní zeď.

Vadou na kráse Lužan jsou komunikace. Obcí prochází silnice II. třídy, kde se dlouhodobě řeší rychlost vozidel a pak silnice III. třídy, na jejíž žalostný stav vesnice poukazuje poměrně dlouho. „Vloni jsme dokončili chodníky a očekávali, že nám vozovku opraví, jak bylo naplánováno. Bohužel z toho sešlo. To je fakt velký průšvih, na který místní upozorňují,“ zmiňuje starosta. Obec hledá vhodné řešení pro bezpečnost chodců i lidí, kteří podél hlavní komunikace bydlí.

Nezastupitelnost

„Pošta je pro nás velký oříšek, i zastupitelnost lidí na úřadě a ve škole. Jsme malé organizace, ale máme veškeré povinnosti velkých firem, ale na většinu prací je jeden zaměstnance. V době koronaviru si to člověk uvědomil,“ posteskl si šéf zdejší radnice.

„Podlehli jsme slibům bývalé manažerky České pošty a vzali si poštu pod sebe. Doplácíme na provoz kolem 150 tisíc ročně, což je dost. To by nebylo tak tragické, problém je v tom, že člověk na poště za sebe nemá slibovaný zástup a my poštu nemůžeme na delší dobu zavřít,“ naznačil starosta reálné potíže.