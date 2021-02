Deník na návštěvěZdroj: DeníkJednašedesátiletý borec je velkým patriotem a na místo, kde vyrostl a žije, nedá dopustit. „Jsem tu celý život. Číslo popisný 110. Dokonce je o mém dědovi napsaná knížka. Za války spadlo v Hřídelci letadlo a on tu přechovával Američany, takže naše rodina má v Lužanech pořádně usazené kořeny,“ říká úspěšný závodník, kterého to k motorsportu táhlo už od mala. „Tady jsme zhruba v roce 1974 založili Svazarm. Jako kluci jsme dokonce pořádali závody na pionýrech, dobře si vzpomínám, že jsem dokonce vyhrál,“ směje se Fejfar.

A jak se autokrosová legenda v Lužanech cítí? „Já na Lužany opravdu nedám dopustit. Musím poděkovat všem lidem, že mi to moje závodění a všechno okolo tolerují. A já si myslím, že mi tady naopak hodně fandí, protože když jsem se vrátil s prvním titulem mistra Evropy, tak jsem přijížděl po křižovatce, začalo velké odpočítávání, najednou byl na silnici namalován Cíl a zatím nápis – Vítáme Vaška, mistra Evropy,“ přibližuje. „To už o něčem svědčí. Já se na oplátku snažím účastnit všech akcí – pouť, hasiči a podobně. Přivezu auto, techniku, aby to všichni zblízka viděli a mohli si to osahat. Samozřejmě hlavně děti. Lužany to je srdeční záležitost a já bych nikde jinde na světě nechtěl bydlet,“ uzavírá povídání skvělý jezdec a hlavně člověk. Vladimír Machek