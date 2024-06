Konal se v jičínském zámeckém parku v neděli 16. června. Vzhledem k ročníku možno hovořit o počátku tradice.

Den pro rodinu, ročník třetí | Foto: Bohumír Procházka

Svědomité hlavní pořadatelky z Kapičky, Míša a Soňa rozeslaly všem zainteresovaným mapy, ale podle nich nebylo možno spočítat počet stánků, protože skutečných bylo (hádejte), skutečných bylo víc, ano. svědčí to o skutečnosti, že Jičín má akci rád , ta do zámeckého parku patří, ale hlavně, Jičín Den chce, protože kdo přijde dozví se mnoho o tom, jak velké množství všelijakých organizací je, existuje. Tady v parku se lidi o nich dozví, vezmou si prospekt, a zví kam zajít, je-li třeba.

To je jedna stránka. Druhá je hrací. Nejen pro děti. Protože oni si s rodiči hrají. Konečně má táta čas sednout si proti potomkům, často jen tak, na trávu, a zahrát si. Nejen obyčejné pexeso, ale jazykové. Například. I jiné, jinak náročné. Tohle si musíme opatřit domů, něco takového. Pestrost. Staré dobré člověče ano, ale je mnoho dalších. Jinak zajímavých.

Samozřejmě kapely, divadla, a pochoutky slané i sladké. Každoročním návštěvníkem je i originální pojízdná italská pizzerie. Pravá. Každý se může na oheň podívat, jak jeho pizza vzniká. Nebo je tu stánek paní inženýrky Jany, která vystudovala marmeládové inženýrství a svou kvalifikaci potvrzuje úžasně barevnými sklenicemi rozličných marmelád. Jen tak na chleba, nebo na lívance, které před vašimi zraky upeče a vybranou marmeládou potře.

Pojďme dál. Sdružení Český ráj nabízí své noviny. V rozhovoru se dovídám, že se chystá přestavba informačního střediska u rybníka Věžák. Jičínská Charita má dnes 80 lidí. Patří sem i Sasanka i rekreační středisko Rváčov. Zajímavý rozhovor měli jsme s dvěma pracovnicemi Manželské a rodičovské poradny. Na sezení se mohu přihlásit klienti jednotlivě i v páru. Do poradny můžou přijít i děti od 16 let. Sezení trvá i hodinu a půl. A stává se , že si tu páry vjedou do vlasů. I ptám se, jak byste se nejraději zachovaly v takových případech, kdybyste nemusely konat profesionálně? 1. odpoví -nejradši bych vlítla mezi ně. 2. nejraději bych utekla. Nelehká je práce terapeutek.

Jen několik stánků jsme navštívili. Příležitostí pro rozhovory mnoho, her (inteligentních) velmi mnoho. Občerstvení znamenité, kapely koncertují, divadla hrají, na sluníčku vedro, ale klidné místo se najde. Den pro rodinu, který vyšel na Svátek otců, se vydařil. Hlavně díky těm všem obětavým lidem, kteří tenhle velký mejdan připravili. Tohle v Jičíně umíme.