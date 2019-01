Kopidlno – Tradiční Den otevřených dveří se v místní základní škole uskutečnil poslední březnovou sobotu. Jako obvykle probíhal ve všech budovách školy i v mateřské škole.

Den otevřených dveří v kopidlenské škole. | Foto: Archiv školy

Ranní obloha se letos netvářila vlídně a studený déšť v průběhu dne několikrát zmáčel příchozí návštěvníky. Počasí však vskutku nebylo podstatné. Všechny prostory zářily jarem a veselými barvami, přičemž jasné nebe poskytovala vlajka Evropské unie se svými zářivě žlutými hvězdami. Letošní akci totiž provázelo vyvrcholení česko – polského mikroprojektu Tu a tam kamarády mám (veřejnost byla o tomto projektu informována mimo jiné v Kopidlenských listech).



Připravených aktivit se proto účastnili nejen návštěvníci školy, ale i polští žáci a učitelé z družebního města Witoszów Dolny. Program byl opět velmi lákavý a můžeme ho přirovnat k cestování po proužcích duhy, jež se nachází v logu zmíněného česko – polského mikroprojektu.



Ve školní budově v ulici Tomáše Svobody začínal první duhový pruh v přízemí, kde ve třídě 6. B zasvěcovala Jaroslava Šimůnková všechny zájemce do umění drátkování a nechyběly ani tradiční ukázky paličkování. V téže místnosti jste mohli rovněž vdechovat aroma včelího vosku při zdobení kraslic. Další proužek pomyslné duhy tvořilo první patro budovy. Nabízelo výstavu a prodej keramiky v 9. B zásluhou učitelky Ivy Pekárkové či výrobu zápichů do truhlíků nebo netradičních květů z čajových obalů v 7. třídě. Sedmáci s učitelkou Lenkou Rozsypalovou ohromili příchozí také slavnostně prostřeným velikonočním stolem.



K třetímu duhovému pruhu vedla cesta po schodech do druhého patra; 6. A pod vedením učitelky Jaroslavy Suchoradské poskytovala jarní rozjímání při pletení zajímavých vzorů z pedigu a lákala k výrobě papírových zvířátek.



Barvy svátků



Měli jste doposud pocit, že duhové barvy patří o Velikonocích pouze na kraslice? Omyl! Skorodospěláci z 9. A s paní učitelkou Mejzlíkovou usoudili, že přibližný tvar velikonočního vejce má i každý lidský obličej. Upustili proto od tradičního zdobení kraslic a na požádání vás v obličeji vymalovali k nepoznání. To je také odpověď na otázku, proč se během dopoledních hodin začaly v Kopidlně zjevovat dosud nespatřené bytosti jako duhoví motýli, zářiví tygři, supermani, třpytivé víly a další neobvyklá stvoření.



Mysleli jste si, že se solí pouze míchaná či vařená vejce? Pokud ano, zase jste byli překvapeni. Osmá třída pod vedením učitelky Ilony Pluhařové vám vložila do rukou tak zvané „patlátko“, abyste svoji vyvolenou kraslici mohli řádně olepit a pak následovalo důkladné osolení. To proto, abyste rozpíjením barev v navlhlé soli vyčarovali další duhu, které v tomto dopoledni nebylo stále dost. Během práce jste si mohli užít i některých „obveselovadel“. Zakrslý králíček Dafík vám s radostí zapanáčkoval či na požádání očichal vaše zápěstí a povodil vás, pokud jste se chytili za druhý konec jeho vodítka. Pro extra šikovné malé dětičky předvedly členky Literárního kroužku na požádání i krátkou mini pohádečku O kuřátku.



Z osmičky se putovalo po duhové voňavé dráze přímo do školní jídelny, kde byla připravena řada dobrot. Každý se přece musel posilnit k cestě do dalších zářivě vyzdobených budov. Bylo – li libo do mraveniště či k malým dětem do školky? Návštěvník musel šlápnout do podrážek a nastolit svižné tempo, protože ve 12 hodin začínalo slavnostní setkání k ukončení zmíněného česko – polského mikroprojektu. Hosty uvítal ředitel školy Pavel Berný a starostka Kopidlna Hana Masáková.



Hosté z Polska



Se svými projevy zde vystoupili čeští i polští hosté a jako třešnička na dortu a vyvrcholení celé akce následovalo vystoupení českých i polských žáků, kteří se projektu zúčastnili. Po celou dobu jim pomáhaly jejich učitelky Hana Hlaváčková a Iva Komárková.



V kopidlenské škole bylo i letos co k vidění a duha přátelství, pohody i tvůrčího zápalu dokáže rozzářit každý čas.

Děkujeme rodičům, výboru SRPŠ a všem účastníkům za spolupráci a podporu této akce. ⋌

⋌za ZŠ a MŠ Kopidlno Ilona Pluhařová