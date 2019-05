K příchozím promluvil také chartista, farář Josef Kordík ze Železnice, který okomentoval i kauzu Čapí hnízdo.

„Je tady reálná hrozba a když je reálná hrozba, je povinnost na to ukázat. Vyslovil bych pochvalu současné demokracii, to že se policii podařilo dotáhnout návrh na žalobu, tak je to vítězství demokracie. Ale jestliže tohle nedotáhne k soudu, tak to bude funus demokracie,“ míní farář Kordík.

Připustil, že máme kousíček viny na tom, koho jsme si zvolili. Na závěr vyslovil svůj sen. „Abychom se dočkali toho, že kdykoliv se něco takového mezi politiky vyskytne, tak aby politik okamžitě odstoupil,“ mířil na adresu premiéra Andreje Babiše. Moderátor pak časově shrnul výměnu ministrů i požadavky demonstrujících. Přítomné pozval na úterní protest na Václavák.