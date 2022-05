V Červeném Kupátku se Vydra vrací k tématice motoristiky. Na svém kontě má už celou řadu publikací týkajících se především historie automobilové rallye, kterou sám jezdil. Právě s legendárním kupátkem vyhrával on a jeho blízcí kamarádi Vladimír Mužák a Petr Košek. "Moje vnoučata vědí, že jsem býval závodník. Vždycky, když k nám přijdou, volají 'Dědo, závoďáky!' a já už vím, že mám vytáhnout modely aut, které doma mám," vysvětluje, proč se rozhodl napsat pohádkové příběhy právě o červeném autíčku.

Kupátko se na své pouti podívá do Kvasin, kde se narodilo, do hor i k moři, na závody i dovolenou. K odpočinku se nakonec uloží do muzea, kde je o něj pečováno a kde se lidé zastavují a obdivují krásu veterána vyrobeného v 70. letech. "Osobně mám rád kapitolu, kde se říká, o čem se autům zdá. Červenému Kupátku se zdá o tom, že má úplně plnou nádrž a může si vyrazit, kam se mu zachce," říká Pavel Vydra.

Knížku ilustrovala výtvarnice Petra Hanušová. Byla to pro ni premiéra v ilustraci, v dětských obrázcích se ale našla. "Nejdřív jsem dostala několik textů, abych si je přečetla a uměla si to představit. A hrozně se mi líbily. Vyprávění bylo tak kouzelné, že jsem se s radostí pustila do práce," pochvaluje práci spisovatele.

V nejbližší době má Pavel Vydra v plánu především zvolnit, i když se mu to podle jeho slov příliš nedaří. Už 15. května pořádá v Pecce další sraz veteránů aut, motorek a prý přijedou i nějaké traktory. "Původně to měla být malá akce, nakonec ale přijede přes třicet kousků. Tak uvidíme, jak se s nimi na náměstí vejdeme," říká.

V hlavě se mu také rodí nápady na dvě nové knížky. "S Petrou plánujeme další dětskou, ta bude nejdříve za dva roky a nebude o skřítcích ani o autech, ale o čertech. Pak také plánuju napsat knížku o autogramech. Sbírám podpisy zajímavých osobností a chtěl bych sepsat ke každému z nich vyprávění, jak jsem ho získal. Mám třeba Dominika Haška nebo Věru Čáslavskou," předestírá plány do budoucna.

Knížka O Červeném Kupátku není volně k prodeji, zájemci ji mohou sehnat pouze u autora. "Píšu ve volném čase, není to moje hlavní činnost a nechci na tom vydělat. Všechno si zařizuji sám s pomocí přátel, pošlu to do tiskárny a jde mi jen o to, aby se podařilo zaplatit tisk," dodává Vydra.