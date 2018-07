Dánský recept na spokojený život

Hořice - Soubor dvou dánských expozic Hořicím zapůjčilo dánské velvyslanectví v České republice.

Do konce července je v centru města k vidění soubor dvou dánských expozicFoto: Deník

Venkovní část výstavy s názvem „Spokojení Dánové“ je k vidění v dolní části hořického náměstí. Vnitřní část výstavy „Dobré město“ je vystavena v budově radnice. Zájemci si je mohou prohlédnout ode dneška do konce července tj. po dobu konání mezinárodního sochařského sympozia.

Stejně jako bylo a je smyslem sympozia přivést do Hořic soudobé světové sochařství, tak obě výstavy ilustrují, jakým způsobem mohou design města, zeleň a dopravní plánování přispět k lepšímu životu jeho obyvatel. Jsou tak vhodným doplněním této tradiční mezinárodní akce.



Prostřednictvím výstavy ‚Spokojení Dánové‘ kolemjdoucí nahlédnou do způsobu uvažování Dánů, zjistí, co pro tuto národnost znamená pojem kvalita života a jakým způsobem jí chtějí docílit. Cílem této výstavy pak je zamyslet se, které z užitých postupů by se daly použít u naší zemi.



Druhá expozice, o úspěšném progresivním městě, představuje, co je to mobilita a veřejný prostor, jak se po městě pohybujeme a co nám to dává, případně bere. Výstava se bude průřezově dotýkat témat, jako jsou územní plánování, design a koncepce ulice, bezpečí pro různé skupiny obyvatel a Smart Cities.

Tomáš Štayr