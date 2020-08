Naplnit jejich očekávání měl jeden z vůbec nejtěžších závodů, 9100 km dlouhý Red Bull Trans Siberian Extreme, který je kvůli koronaviru odložen na 22. června 2021. Dan počítá s tím, že závod pojede. Věří, že už si vybral všechny úrazy, vždyť za tři čtvrtě roku absolvoval čtyři operace a s železem v klíční kosti zvládl pět tisíc kilometrů dlouhý závod ze západního pobřeží Ameriky k východnímu. Nadšenci ze Vsetína nyní chystají nový ultracyklistický závod, který obkrouží podél hranic celé Česko a Slovensko. Parametry předčí podobné podniky v zahraničí a převýšením by se dokonce mohl přiblížit legendárnímu RAAM. Prolog pojede i novopacký cyklista Daniel Polman

Letos jste bojoval s dalším úrazem, co se vám stalo?

Najel jsem na zmrzlou kaluž, prostě jsem se sklapnul a nestačil zareagovat. Ještě jsem dojel domů, urvaná kost na hřbetě ruky se ale musela sdrátovat a hojila se déle než klíční, ale hlavně jsem nemohl držet řidítka.

Přesto jste kývl na nečekanou výzvu, která přišla z Moravy

Ano, v srpnu se chystám na prolog nového nonstop ultracyklistického závodu s podporou kolem Česko-Slovenska v délce 3300 km a převýšením zhruba 40000 metrů. Race around Czechia and Slovakia 2020 odstartuje 13. srpna ze Vsetína. Parametry trati jsou na poměry Evropy naprosto unikátní a bude se tak jednat o nejdelší zabezpečený non-stop cyklistický závod.

Navíc s naším Ultra Paka Racing Teamem budeme v roli průkopníků, což nás bude hodně bavit. Trasa má vskutku obří parametry a věřím, že díky ní bude jednou RACAS třeba i nominačním závodem na Race Across America. Skočil jsem po tom i kvůli fanouškům, zase bude vznikat společný příběh a i pro kluky z týmu to bude další dobrodružství. Těším se na to.

Zdroj: Deník / Iva Kovářová

Jede se nonstop, co to vlastně v realitě znamená?

Minimum spánku, maximum pohybu na kole.Člověk jede s doprovodným autem na kole do chvíle, co to vydrží. Když na něj přijde spaní, v autě se natáhne na karimatku, odpočine si a podle možností jede dál. Stanovit nějaký čas pro závod je zatím nereálné. Bude to dlouhé, hodně těžké a teprve nyní si uvědomuji, že jsem se upsal hodně náročné věci.

V čem se československý závod liší od sibiřského?

Sibiř je etapový závod, kdy mezi sekvencemi je krátké spaní na hotelech. Tady jede každý sám za sebe a na doraz. Pojedeme jen ve dvou, s Jiřím Severou, autorem trasy. Po coronaviru jsem se hodil do modu, kdy jsem si zkrátil tréninky, chytlo mě cross country, to znamená rychlé intenzivní hodinové závody. Na kole toho nemám tolik natrénováno jako před předchozími ultramaratonovými závody. Je to trochu s otazníkem.

V čem bude podle vás domácí závod náročný?

Čeká nás hodně kopců. Rozdíl bude, že se odehrává na domácí půdě, ale věřím, že se nepotkám jen se čtyřmi Pačáky jako v Americe. Jedeme blízko Nové Paky, z Trutnova přes Jánské Lázně, sjedeme Černým Dolem přes Vrchlabí, Jilemnici, Rezek, Rokytnici, Harrachov.

Očekáváte, že Pačáci si na vás počkají a povzbudí vás?

Určitě, zase bude možnost on line sledování celého závodu. Důležité bude počasí, jestliže se pojede pár dnů v dešti, tak to bude špatné. To jsem si ověřil v Americe. Bál jsem se pouští, horské výšky, ale když jsem jel dva dny v zimě a v dešti, tak to je to nejhorší, co vás může potkat.

Jak jste se dostal k Jiřímu Severovi? Sám jste o takovém závodě prý přemýšlel?

Ano, v hlavě jsem měl trasu hodně dlouho zasunutou. Nyní jsem rád, že kluci všechno vymysleli. Vyměnili jsme si emaily a do dvou dnů přijeli za mnou do Nové Paky. Ve finále myšlenku uspořádání závodů mohu pustit z hlavy a přitom můžu být u toho a pomoci se vznikem nového sportovního podniku.

Co české silnice? To asi nebude projížďka růžovým sadem

No, asi to nebude jako v sousedním Rakousku. Bohužel u nás řidiči berou cyklisty jako otravný hmyz. Kvalita silnic u nás není valná, na druhou stranu na takových silnicích trénuji, takže jsem zvyklý. Rizika odbouráme tím, že budeme mít doprovodné auto.

Z kterého úseku máte největší obavy?

Nejvíce se obávám rovinek na Slovensku u maďarské hranice, kde hodně fouká. Člověk jede stereotypně po rovině. To jsem si ověřil v Americe, kdy sedíte v jedné pozici v sedle, takže na tělo je největší nápor. Výhodou tohoto závodu je, že se nejede po dálnicích jako vedl RAAM. To je pak hodně nebezpečné.

Nebudete se honit za prvenstvím?

Jsme domluveni, že si rozdáme závod mezi sebou, takže já pojedu podle pravidel. Pevný start je navečer ve Vsetíně a dojezd je na tom samém místě. Bude to unikátní záležitost, věřím, že dojde k nejrychlejšímu objezdu Česko - Slovenska na kole.

Jaké poučení vám přinesl poslední závod v Americe?

RAAM Amerika s 5000 kilometry byl závod, kde jsem neudělal žádnou zásadní chybu. Byly závody, kde jsem přepálil tempo, kdy jsem špatně jedl, to mě vždycky vytrestalo. Odnesl jsme si ponaučení, že při ultramaratonech musí člověk poslouchat své chutě, své potřeby a dělat, co cítí, na co má chuť. Do ničeho se nenutit, jet své tempo, poslouchat svůj vnitřní hlas. To je správná cesta a důležité je udržovat dobrou náladu a brát věci s nadhledem a humorem.