Po několika letech, kdy se amatérský cyklista Dan Polman z Nové Paky věnoval různým extrémním projektům a závodům, se rozhodl absolvovat nejtěžší silniční ultramaraton na světě - Race Across America. Nominaci mu vynesla účast na mistrovství světa v ultracyklistice Glocknerman v roce 2017. Dan se k výzvě postavil čelem a letos hodlá se svým doprovodným týmem UPRT pokořit Ameriku.

Informace o závodě

- RAAM 2019, nejtěžší silniční ultramaraton světa

- start: 11. června Kalifornie

- délka: 4940 kilometrů

- limit: 12 dnů

Limit na zvládnutí bezmála pět tisíc kilometrů dlouhé trasy ze západního pobřeží (Kalifornie) k východnímu pobřeží (Maryland) je pouhých dvanáct dní. „Závodníci spí většinou maximálně dvě hodiny denně, jinak jedou prakticky non-stop,“ popisuje Daniel blížící se extrémní projekt. Na trase ho čeká brutální vedro ve dvou pouštích, úseky s nepříjemným silným větrem a nekonečnými rovinami a také horská sedla přesahující výšku tři tisíce metrů. Pokud Dan závod dojede, stane se třetím Čechem, kterému se to podařilo.

„Přípravy jsou už tři měsíce v plném proudu. Stojí mě to více času a energie, než jsem čekal,“ přiznává sportovec, který i přes své mimořádné úspěchy zůstává skromným a férovým klukem. Aby se ovšem dostal do cíle, potřebuje nejen odhodlání, sílu, vytrvalost a psychickou pohodu, ale také dobře fungující doprovodný tým. A aby se vůbec dostal 11. června na start, musí mít k dispozici částku blížící se jednomu milionu. „Těžké je sehnat i peníze, proto to zkouším i formou sbírky na internetu,“ přiznává sportovec. Díky vypsání projektu Danda Polman, jediný Čech na RAAM 2019 na www.hithit.com může nyní Danovi přispět každý. Cílem je vybrání symbolické částky 288 tisíc korun.