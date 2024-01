Ve věci stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti panuje ve vedení města shoda napříč zastupitelstvem. Podle opozičního zastupitele Ladislava Bryknera (ODS) není důvod, proč by město mělo k rostoucí dani ještě přidávat. „Nezvyšovali jsme ho, když jsme byli v koalici, a nevidím pro to důvod ani teď. Zvlášť když daň z nemovitosti občanům zvedá stát,” uvedl Brykner.

Základní sazba daně z nemovitosti se v roce 2024 zvedla ze 2 Kč/m2 na 3,50. Vlastníka průměrného osmdesátimetrového bytu v Jičíně bude jeho bydlo stát ročně téměř o 600 korun víc. Výpočet celkové částky však ovlivňuje hned několik koeficientů včetně místního, který si města a obce určují samy v rozmezí od 1 do 5.

I bez zvýšení místního koeficientu si totiž lidé připlatí až o 80 procent. Daň z nemovitosti se odvíjí podle rozlohy bytu nebo domu. Ta se násobí základní sazbou, která se pro letošek o 1,50 zvýšila na 3,50 korun za metr čtvereční. Částka se dále násobí koeficientem podle velikosti obce a také místním koeficientem, který si obce určují samy. Navíc se násobí koeficientem 1,22, pokud majitel současně vlastní podíl na pozemku, na kterém obydlí stojí.

Pokud tedy Josef Polák z Jičína za svůj byt v SVJ o výměře 45 m2 na sídlišti Husova platil vloni 440 korun, letos podle této rovnice zaplatí 769 korun. „Měsíčně je to asi o 30 korun víc, to se nedá nic dělat. Ale radost z toho nemám,” doplnil k nové výměře daně muž.

Radost nemá ani Tereza Beranová, která v Jičíně vlastní byt 2+1. „Tak je to o 80 procent víc. Ale zaplatím to, co mi zbývá. Zbavovat se kvůli tomu bytu nebudu. Ale zeptejte se mě znovu, až mi přijde složenka s přesnou částkou,” dodala.

Přesnou sumu vyčísluje finanční úřad, který má zároveň na starost výběr daně. Kontrola je pro běžného smrtelníka poměrně složitá, do rovnice vstupuje hned několik proměnných včetně inflačního koeficientu. Města navíc mohou vyhláškou určit různý místní koeficient pro různé městské části a ulice.

Například v Jičíně určuje vyhláška ze září 2021 části města, kde platí místní koeficient 1. Jsou to Popovice, Robousy, Hubálov, část katastrálního území Moravčice, dále Soudná, Sedličky a některé nejjižnější lokality města.

Naopak v Nové Pace pro letošek rozdíly v koeficientech místních částí srovnali. „Dorovnali jsme koeficient pro osady které se nově počítají jako součást města. Dosud tam byl koeficient 1, ten jsme ale srovnali s koeficientem pro celé město, tedy 1,6,” uvedl místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil.

Rozdíl mezi jednotlivými městy zapříčiňuje také koeficient podle velikosti, tedy počtu obyvatel. Pro Novou Paku, která spadá do kategorie od 6 do 10 tisíc obyvatel, platí koeficient 1,6. Pro šestnáctitisícový Jičín má hodnotu 2.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.