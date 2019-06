Start nejtěžšího cyklistického závodu světa se blíží a jediný Čech na startovní listině Daniel Polman z Nové Paky už trénuje na Glass Elevatoru, kultovním místě závodu RAAM.

Snímek z loňských závodů novopackého ultracyklisty Daniela Polmana v Dolomitech a Rakousku. | Foto: archiv

„Je to v podstatě brutální sešup do Mohavské pouště. Z 1250 metrů nad mořem do 150 metrů,“ píše přímo z místa zpravodajka Traga.