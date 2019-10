Kniha Daniela Polmana vypráví o všem, co se odehrálo před, během i po 4960 km dlouhém ultramaratonu napříč USA.

„Když se rozmastíte na kole na kaši, naperou do vašeho ramena kus železa a osm šroubů a ani ne dva měsíce poté jedete se skvělými kamarády v podpůrném týmu nejtěžší silniční ultramaraton na světě Race Across America dlouhý pět tisíc kilometrů, který pak dokončíte lépe, než byste čekali, a doma v Nové Pace vás uvítá plné náměstí lidí, pak celý ten příběh nejspíše označíte za sen, anglicky dream. Jenomže tohle se mi nezdálo, byla to bláznivá skutečnost, byl to Dreaam!“ uvádí do děje knihy její autor.