Sochart v Hořicích se blíží. Všichni tvořílkové se sejdou 31. května v sadech od 9 do 14 hodin.

Hořické Smetanovy sady. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Letošní ročník nese podtitul „Barevný svět“ a na rozdíl od toho loňského, jehož hlavním cílem byla společná tvorba uprostřed města, chce prostřednictvím výtvarného, hudebního a dramatického vyjadřování zprostředkovat dětem a žákům základních a středních škol fenomény kultury sedmdesátých let. Vydejte se společně s námi do času, který charakterizují stejně dobře dlouhé vlasy a kalhoty do zvonu jako magnetofon s Dolby systémem, rocková opera Jesus Christ Superstar, kapesní kalkulačky a hnutí Green peace…