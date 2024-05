Dosud se v souvislosti se stomatologickou péčí na Jičínsku hovořilo převážně o nedostatku zubařů. Nyní se začalo více diskutovat i o blížícím se konci plomb zdarma. Zubní lékaři se kloní k tomu, aby po zákazu amalgámových výplní byla plně hrazená jejich bílá alternativa. Sami však dodávají, že v současné době nikdo neví, co začátkem roku 2027 nastane.

Ilustrační foto | Foto: Deník/VLP Externista

„Jsou pacienti, kteří na bílé plomby nebudou mít peníze. Mluví se o tom, že se bude hradit 40 nebo 80 procent ceny, ale dnes je těžké odhadovat, co se z toho vyklube. Slyšela jsem i o možnosti, že by se hradily méně kvalitní fotokompozitní výplně, které by byly levnější variantou bílé plomby. Jsem však proti tomu, protože časem se budou muset převrtávat. To jsou zase vyhozené peníze a čas zubařů. Zatím se o všem jen polemizuje a hledají se další možnosti řešení,“ zamýšlí se jičínská stomatoložka Jiřina Bláhová.

Lékaři se obávají, že po zpoplatnění výplní by část lidí k zubaři nechodila, anebo by si poškozený zub nechala vytrhnout.

Zátah v Lázních Bělohrad: 5 opilých řidičů během čtyř hodin a za bílého dne

„Je pravda, že někteří pacienti nechtějí investovat a raději si nechají zub vytáhnout než ošetřit. V mé klientele jich moc není, ale občas se někdo najde. Myslím si, že každý zub by se měl zachovat. Není nad vlastní chrup,“ konstatuje Jiřina Bláhová.

O možnostech náhrady za amalgámové plomby se diskutovalo i na víkendovém sněmu stomatologů ve Špindlerově Mlýně. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera by měl být plně hrazený amalgám lidem nahrazen jinou plně hrazenou výplní. Setkání se zúčastnila i předsedkyně Oblastní stomatologické komory Jičín Martina Janáková, která ordinuje v Hořicích.

Vinaři z Jičínska přistavili kamion a za pár hodin naplnili tisíce lahví

„Nechceme pacienty nechat bez plně hrazené výplně. Rádi bychom v tom dosáhli dohody s ministerstvem. Je to náš postoj a myšlenka, za kterou se chceme prát, ale vzhledem k tomu, že jde o změnu zákona, poslední slovo bude mít někdo jiný. Ministerstvo si představuje, že by jakákoli výplň byla částečně hrazená a dospělí pacienti by si vždy nějakou částkou dopláceli. Tímto směrem se my nechceme vydávat, není to podle nás vhodná varianta,“ říká šéfka jičínské komory.

Jedinou plně hrazenou plombou je v Česku amalgámová. Bílé fotokompozity totiž dospělým pojišťovny plně hradí jen u předních zubů včetně špičáků. U jiných za ně musí zaplatit i kolem 2000 korun. Od roku 2027 ale bude moci zubař v Česku použít amalgám jen pokud to bude pro pacienta zdravotně nezbytné.

Ve Zlaté Olešnici si připomněli zdejšího hrdinu RAF Miloslava Štěpánka

Ve většině evropských států začne, kvůli ochraně životního prostředí, nařízení o zákazu používání rtuti v lékařství a průmyslu platit už příští rok. „Asi polovina členských zemí používání zubního amalgámu vyřadila či snížila pod procento. Alternativy jsou účinné, dostupné a cenově přijatelné," podotkl výkonný ředitel Evropské sítě pro environmentální medicínu Florian Schulz.

Česko, Slovinsko a Bulharsko vyjednaly dvouletý odklad, na čemž se počátkem února shodli zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. „Výjimku Česká republika vyjednala do doby, než se podaří zajistit hrazení jiných zubních výplní z veřejného zdravotního pojištění,” upřesnila odbornice na toxické látky organizace Arnika Karolína Brabcová.

Dojíždět k zubaři z Jičínska až do Prahy? To máte ještě štěstí

Podle mnohých zubařů pacienti zatím nemají povědomí o tom, co se chystá.

„Hodně se hovoří o tom, že amalgám bude zakázaný, ale to je asi tak všechno. Myslím si, že spousta lidí to ještě nezaznamenala,“ uvedla Martina Janáková.

„Je to zatím předčasné a kromě jiného bude záležet na tom, jak se k tomu postaví politici,“ doplnila Jiřina Bláhová.

Lidé v kraji nyní vnímají jako největší problém nedostatek zubařů. Mnoho stomatologů je v důchodovém věku a postupně s praxí končí, ale náhrada se zejména na venkově těžko hledá. Týká se to i recepční Kateřiny Bednářové, kterou její pojišťovna odkázala na zubaře v Praze a Liberci, kteří pacienty nabírají. Vadí jí také to, že mnoho stomatologů nemá smlouvu s pojišťovnou a lidé musejí péči plně hradit: „Nejsem proti tomu, aby si člověk připlatil, ale nesmí ho to zruinovat. Většina lidí je v dnešní době nucená šetřit a může to vést k tomu, že prostě k zubaři chodit nebudou a bude to ještě horší. Za amalgám by měla být náhrada, která bude dostupná pro všechny.“

Mohlo by vás tajké zajímat: Vinaři z Jičínska přistavili kamion a za pár hodin naplnili tisíce lahví