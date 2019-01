VÝCHODNÍ ČECHY - Lednové zavedení mýtného na dálnicích přitížilo lidem žijícím u silnice I/35 z Hradce do Svitav. Přibyly tu kamiony.

Mýtná brána je plánována také na úseku čtyřpruhu u Robous. | Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

„Od ledna, kdy na dálnicích zavedli mýto, se tu zvýšil provoz o polovinu. Přibyly hlavně kamiony. Odkud asi, z brněnské D1,“ zlobí se Robert Rajský z Hrušové u Vysokého Mýta. Dům má hned u silnice a kvůli kraválu neslyší ani televizi. Natož, aby se rodina v klidu vyspala.

Kvůli mýtnému na dálnicích začaly trpět tisíce lidí žijícící v obcích podél státovky I/35 mezi Hradcem Králové, Vysokým Mýtem a Litomyšlí.

Vysvětlení je jednoduché. Z Prahy do Olomouce či Ostravy je cesta „horem“ přes Hradec Králové kratší než po dálnici přes Brno.

Ta byla dříve alespoň rychlejší, ale po prosincovém zprovoznění dálnice D11 až do Hradce už neplatí ani to.

Nových dvaačtyřicet kilometrů od Poděbrad totiž nahradilo nejpomalejší úsek severní trasy na Ostravu.

A po zavedení mýtného je navíc jižní varianta po „dé jedničce“ i dražší.

Rozšíření mýtného

Mýtné se sice mělo od ledna příštího roku rozšířit i na hlavní silnice, ale teď se nad sliby ministerstva dopravy vznášejí pochybnosti.

Místo původně uvažovaných 1200 kilometrů silnic první třídy se totiž bude mýtné vybírat na pouhém zlomku silnic – asi na 240 kilometrech. Informovala o tom ČTK, ministerstvo dopravy to však odmítlo komentovat.

Důvodem k tomuto kroku jsou vysoké finanční náklady. Při zamýšlené nižší sazbě mýta, než platí na dálnicích, se totiž nákladný systém nevyplatí.