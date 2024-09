„Různá dopravní omezení na silnicích v okolí Hořic budou trvat v podstatě až do termínu ukončení stavby dálnice D35, tedy do 23. prosince 2025. To bude mít za následek zvýšení intenzity dopravy ve městě,“ uvedl starosta Hořic Martin Pour.

Úsek mezi Hořicemi a Sadovou je dlouhý 10,5 kilometru a stát by měl 2,44 miliardy korun. Součástí stavby je čtrnáct mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a pět kilometrů protihlukových stěn.