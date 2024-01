Rok 2024 se na Jičínsku ponese v duchu velkých a nákladných rekonstrukcí. Počkat si na výsledek se ale místním oplatí.

Stavba D35 mezi Hořicemi a Sadovou. | Foto: ŘSD

První pacienti se podívají do dostavěného Pavilonu A jičínské nemocnice. Z jičínské Knihovny Václava Čtvrtka bude brzy "obývák města" s moderním vybavení a bezbariérovým přístupem, Městské kulturní středisko v Nové Pace konečně získá podobu odpovídající rozkvétající novopacké kultuře a v Lokalitě Kasárna v Jičíně se začínají rýsovat parcely nejen pro bydlení, ale také například pro novou mateřskou školku.

PO DÁLNICI DO JIČÍNA

Řidiči i obyvatelé obcí v okolí silnice I/35 mezi Hořicemi a Sadovou si už stihli všimnout bagrů a těžké stavební techniky, která se na dva roky nastěhovala na trasu budoucí dálnice D35. Bude to první úsek, který Jičínsko napojí na českou dálniční síť. Než ale řidiči projedou po dálnici D35 z Hradce Králové kolem sochy Obřího trpaslíka až do Města kamenné krásy, ještě to pár let potrvá. Přesto je Jičínsko dálniční dopravě nejblíž v historii.

Stavba začala 7. listopadu a velkou část prací by mělo Řediteství silnic a dálnic (ŘSD) stihnout v tomto roce. "Realizace stavby bude mít velmi vysoké tempo, se zhotovitelem (Eurovia, M-Silnice a Stavby mostů, pozn. red.) se nám podařilo vyjednat možnost rychlejšího zprovoznění dálnice, která by tak řidičům měla být k dispozici již za dva roky,“ slíbil v listopadu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Do jaké míry se stavba podepíše na životě lidí v okolí, se ukáže v nejbližších měsících.

VIDEO: Experiment: Dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hradcem ušetří až 15 minut jízdy

ŘSD chce letos soustředit pozornost i na další úseky dálnice směrem na Jičínsko. Mezi Hradcem a Plotištěm začal na podzim archeologický průzkum, blíží se také zahájení stavby mezi Hořicemi a Úlibicemi. Na rok 2024 má ŘSD naplánované vypsání výběrového řízení na zhotovitele, první kopnutí do země je tedy snad také na spadnutí.

V KNIHOVNĚ SE BOURÁ, PRO KNÍŽKY MŮŽETE VEDLE DO DENISKY

Velké letní stěhování Knihovny Václava Čtvrtka následovalo velké podzimní bourání. Projekt modernizace a přestavby včetně bezbariérového řešení prvorepublikové budovy knihovny v Denisově ulici celkem za 70 milionů korun připravuje Jičín už několik let. Letos se jedná o jednu z největších investic ve městě, v rozpočtu je na probíhající rekonstrukci vyhrazeno 30 milionů korun.

Na pokrytí většiny nákladů se nakonec podařilo najít vhodný dotační titul, přesto se ale pro Jičín jedná o náročný projekt. Aby knihovna mohla fungovat dál, bylo nutné pro ni vytvořit vhodné náhradní prostory. Ty se podařilo najít jen pár metrů vedle v bývalém nočním klubu Tančák. Pro dočasnou knihovnu čtenáři vybrali milou přezdívku Deniska a nyní úspěšně funguje už více než čtyři měsíce.

FOTO: Rekonstrukce knihovny má zimní pauzu. Stavbaři řeší problémy

Knihovnice doufají, že by se zpátky do velké knihovny mohly i s knihami nastěhovat v roce 2025. Starý prostor by se měl zcela proměnit, kromě nového vybavení vznikne v knihovně nově také výtah, takže se pro knížky snadno dostanou i lidé se sníženou mobilitou. I proto se novému konceptu Knihovny Václava Čtvrtka přezdívá "obývák města", měl by totiž vzniknout útulný prostor pro trávení času, který bude přístupný všem bez rozdílu.

Z MKS V NOVÉ PACE BUDE PASIVNÍ DŮM

Velké investice se netýkají pouze okresního města. Na zlepšení zázemí pro kulturu a společenskou zábavu se usilovně pracuje také v Nové Pace, kde po letech příprav konečně začala přestavba budovy Městského kulturního střediska. Projekt za 200 milionů korun je bezpochyby jednou z největších investic v historii města.

Aby si devítitisícové město mohlo takovou investici dovolit, bylo nutné sehnat dotaci. A aby se dotační titul z Ministerstva životního prostředí na rekonstrukci kulturního domu vztahoval, bylo nutné do projektu zapracovat přestavbu na tzv. pasivní dům. Na místě dnešní rozpadající se budovy tak vznikne moderní kulturák, který bude energeticky nenáročný a městské kase tak do budoucna ušetří podstatné peníze nejen za vytápění.

Z MKS bude úsporná stavba. Nová Paka usiluje o dotaci pro pasivní domy

I u MKS se předpokládá, že by měla být rekonstrukce dokončená v roce 2025. Pro novopackou pokladnu i kulturní život ve městě však bude tato investice znamenat velkou zkoušku a zátěž, na její výsledek se ale Pačáci už mnoho let nedočkavě těší.

NA PARCELY V LOKALITĚ KASÁRNA UŽ SI KUPCI BROUSÍ ZUBY

Stejně jako vloni, i letos bude největší položku na účtu Jičína výstavba infrastruktury a parcel v Lokalitě Kasárna. Konkrétně zde letos město plánuje proinvestovat 103 milionů korun. Na projekt za téměř čtvrt miliardy korun si město muselo vzít úvěr 180 milionů, jedná se totiž o největší investici v moderní historii města.

Výsledek se ale podle vedení města vyplatí. Do nové čtvrti je naplánovano 52 parcel pro rodinné domy a 14 bytovek včetně občanské vybavenosti. Kromě toho nechá v první polovině roku 2024 město vypracovat studii nové mateřské školky, která by měla v Lokalitě Kasárna vzniknout. "Nabídka předpokládá zpracování dvou variant návrhu, a to vždy při zachování kapacity minimálně čtyřech kmenových tříd. V jedné variantě bude počítáno s plnohodnotnou kuchyní, kde se budou připravovat veškerá jídla pro školku, zatímco druhá varianta bude pracovat s dovozem jídel. V obou variantách bude navržena dostatečně kapacitní jídelna," přiblížil mluvčí radnice Jan Jireš.

Infrastruktura by měla být dokončena v první polovině roku 2025, do té doby by měl také začít prodej parcel. Jeho podmínky má město v příštích měsích upřesnit.

DO NOVÉHO PAVILONU UŽ NA JAŘE

Mnoho velkých projektů, které letos investoři na Jičínsku podnikají, musí na dokončení počkat minimálně do roku 2025. To ovšem naplatí pro nový Pavilon A v Oblastní nemocnici Jičín, který už více než dva roky postupně vznikal pod taktovkou Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na místě bývalé interny. Celkové náklady se kvůli náročnosti projektu, situaci ve stavebnictví a vícepracem vyšplhaly na 700 milionů.

V nové multifunkční budově bude transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek a interní ambulance a poradny. Ve druhém patře pavilonu projekt počítá s centrem klinických laboratoří a ve třetím s hemodialýzou. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou prostory pro provozní technologie budovy. V novém pavilonu se také počítá s prostorem pro magnetickou rezonanci, kterou se jičínské nemocnici podařilo získat v loňském roce.

První kroky pavilonem A. Jičínská nemocnice dala nahlédnout do interiéru stavby

Práce skončily v prosinci a Pavilon A teď čeká zkušební provoz, zatím bez personálu a pacientů. Ten by měl trvat do konce února. "Termín dokončení projektu, předání díla včetně veškeré dokumentace vzešlé mimo jiné i ze zkušebního provozu, je v plánu na konec dubna 2024," doplnila mluvčí krajského úřadu Martina Svatoňová.

Města na Jičínsku budou mít plné ruce práce i s menšími projekty. V Jičíně se dokončují přípravy na rekonstrukci silnice v Ruské a Poděbradově ulici a letos je naplánovaná také další část rekonstrukce ulic K. Vika a Hofmanovy. Kromě toho plánuje ŘSD opravu velké části jižního obchvatu města, která bude mít vliv na dopravu na Novém Městě. V Nové Pace pokračuje stavba obchvatu a na jaře otevře nový paleopark a Hořice kromě pokračování rekonstrukce Hirshovy vily čeká mimo jiné také stavba cyklotrailů, které budou sloužit široké veřejnosti. A ticho nebude ani na poli kultury, v Jičíně se na letošek chystají hned dvě velké akce, které zasáhnou do městského rozpočtu. Na jaře to budou Valdštejnské slavnosti a v září pak festival Jičín - město pohádky, jehož pořádání historicky poprvé vzalo do svých rukou město.

