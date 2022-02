Hlavně o klid a bezpečnost se obává i starostka. Mimoúrovňová dálniční křižovatka vznikne v prostoru mezi Chomuticemi a Podhorním Újezdem, sjezdy se budou napojovat na místní silnici 327. "Takhle si to vymyslelo Ředitelství silnic a dálnic. Teoreticky by nám to mohlo dopravu zklidnit, ale je taky možné, že si přes nás budou kamiony krátit cestu, nebo že se lidé budou vyhýbat placeným úsekům," vysvětluje. Podle Šťastné se stejná nejistota týká i komplexu Správy a údržby dálnice, kam také přesídlí dálniční policie.

Přesné dopady dálnice na životy v přilehlých obcích si nyní lze jen těžko představovat. Vesnice, které na současné státovce zoufale trápí těžká nákladní doprava, hluk, dlouhé kolony aut a notoričtí předjížděči, se na dálnici těší jako na smilování. Zkušenosti s nově otevřenou D11 na Jaroměř ale ukazují, že ani po zprovoznění dálnice není vše tak růžové. Lidi trápí nemizící kolony i chybějící protihlukové stěny, na které se při projektování zapomnělo. U Chomutic je protihluková stěna naplánovaná v úseku mezi sousedními Sobčicemi, kde bude dálnice procházet v těsné blízkosti zástavby.

Otázka pro starostku Chomutic Janu Šťastnou



Čím letos Chomutice nejvíc žijí?



Letos pro nás bude nejdůležitější pohnout s opravou školy. Původní zhotovitel, firma MATEX, kvůli smrti jednatele ukončil práce na chomutické škole už v prosinci, stavba tak stojí ladem už několik měsíců. Děti se zatím učí v náhradních prostorech, doufám ale, že se nám podaří rychle schválit nového zhotovitele, abychom letos stihli alespoň částečně rekonstrukci dokončit.



Na rekonstrukci a přístavbě školy pracovala až do prosince firma MATEX. Potkal ji ale stejný osud jako mnoho staveb v regionu.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

ŘSD plánuje dokončení dálnice mezi Úlibicemi a Hořicemi na rok 2027, zahájení stavby je předběžně určeno na rok 2024. Do té doby se může ledacos na plánech a celém projektu změnit. "Momentálně se nejvíc obávám toho, jak budou řešit odvod vody z dálnice. Mají v plánu detenční nádrže, ale přeci jen jsme mezi třemi toky a občas máme problém se záplavami. To ale musí pohlídat Povodí Labe," doufá v rozum úřadů starostka. S logistikou zadržovacích nádrží měli problém také v nedaleké Sadové, kde dvě sousedící obce vyvolaly dialog s ŘSD kvůli příjezdovým cestám na stavbu dálnice a následné údržbě nádrží. Nakonec se jim podařilo uspět a domluvit se na kompromisu.

Šestnáctikilometrový úsek dálnice je momentálně ve fázi příprav, v letošním roce by se mělo usilovat o vydání stavebního povolení. Jízda po rychlostní silnici s výhledem na Chomutice je proto zatím hudbou budoucnosti. "Docela se těším, snad mě nezklame. Určitě se po dálnici projedu, už jen ze zvědavosti. Ale zatím ani nemám dálniční známku. A na každodenní cestu pouze do Hořic se to snad ani nevyplatí. To možná kdybych měl dojíždět až do Hradce," dumá Petr. V příštích letech nejspíš výstavba a otevření dálnice za více než čtyři miliardy korun ovlivní i jeho život. Jestli k lepšímu nebo naopak, to ale ještě neví.

Chomutice

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA: rok 1339

POČET OBYVATEL: 602

ZAJÍMAVOSTI:

Obec Chomutice je tvořena obcemi Chomutičky, Chomutice a Obora, které byly sloučeny v roce 1950 a 1960. Původně tu stály tvrze s přilehlými dvory a kolem se počaly tvořit osady, o kterých se dovídáme z poměrně chudých historických pramenů již ve 14. století, za vlády posledních Přemyslovců a pak za vlády Lucemburků. Podle pověsti založil osadu Chomutice rytíř Chomuta, který si v části obce zvané Ohrada založil tvrz s přilehlým ohrazeným dvorem. Tentýž rytíř později vybudoval západněji, ale poměrně blízko menší tvrz s dvorem, kolem něhož vznikla osada Chomutičky.

PAMĚTIHODNOSTI:

- Kostel svatého Diviše na návsi – barokní kostel z roku 1782 postavený náhradou za starý zrušený dřevěný kostel

OSOBNOSTI

Josef Hiršal. 24. července 1920 - narozen v Chomutičkách u Jičína, v rodině rolníka a vesnického kapelníka. Josef Hiršal byl český spisovatel a překladatel. Základní vzdělání získal v Chomuticích, kam se rodina přestěhovala. Po ukončení měšťanky studoval v Jičíně na učitelském ústavu, kde roku 1940 maturoval.

Karel Šlenger. Malíř, grafik, cestovatel a muzikant. Narodil se 5. dubna 1903 v Chomuticích u Jičína jako pátý ze šesti sourozenců.

Jiří Kejř. Žil v letech 1921 - 2015. Soustředil se na studium dějin církevního práva, středověkých měst a husitství. Je autorem několika set vědeckých pojednání v uvedených oborech. Ačkoliv Jiří Kejř není rodákem, jistě si zaslouží, aby se o něm psalo jako o významné osobnosti Chomutic. Od ranného mládí (od 5 let) zde žil v místním oborském pivovaře, kde byl jeho otec sládkem. Navštěvoval zdejší základní školu v Chomuticích a všechny své vzpomínky pestře líčí ve své poslední knize pod názvem : „Žil jsem ve středověku“.

Kostel sv. Diviše v Chomuticích.Zdroj: archiv Deníku/ Richard Šťastný

TIP NA VÝLET:

Jediný kostel zasvěcený svatému Divišovi

Kostel svatého Dionýsa, též nazývaný kostel svatého Diviše, se nachází na návsi v Chomuticích a byl postavený roku 1782 za císaře Josefa II. Jedná se o pozdně barokní farní kostel s klasicistním průčelím, který je jako jediný v České republice zasvěcený svatému Divišovi. Kostel byl obdarován vzácným oltářem sv. Jana ze zrušeného kláštera v Kartouzích. Vnitřek je krásně malován, zvláště strop, kde je znázorněno České nebe. Malby jsou vysoké umělecké hodnoty pod dohledem státního památkového úřadu a podle úsudků odborníků pocházejí od známého malíře Kramolína. Kostel je jednolodní centrální stavba se čtvercovou lodí s oblými rohy a obdélným presbytářem. V západním průčelí se nachází hranolová věž a za presbytářem v ose kostela čtvercová sakristie. Průčelí je upraveno podle klasicistní architektury s trojúhelníkovitým štítem. Kostelní loď je sklenuta plochou dřevěnou kopulí a presbytář valenou klenbou. Na klenbě se nachází fresky všech svatých a také freska ukřižování Ježíše Krista na hoře Olivetské.