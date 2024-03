Královéhradeckým krajem postupuje dálnice D35 a od severu pomalu míří k Hradci Králové. Aktuálně se staví úsek mezi Hořicemi a Sadovou, ještě letos začne stavba navazující části až do Plotiště u Hradce Králové. Během následujících čtyř let pak ŘSD postaví zbylé úseky mezi Hořicemi a Jičínem.

Na staveništi nedaleko Sadové se ve středu setkal premiér Fiala a ministr dopravy Kupka s představiteli kraje a ŘSD. Řešila se budoucnost stavby dálnice D35. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Ve středu dopoledne se na staveništi dálnice D35 u Sadové uskutečnil kontrolní den, jehož se zúčastnil premiér Petr Fiala, ministr dopravy Martin Kupka a hejtman Martin Červíček.

„Kontrolní den zhodnotil všechny státní investice do silniční infrastruktury v našem kraji. Je to pro mě potvrzení, že vláda pokračuje v koncepčním budování strategických komunikací a že ze svého záměru nechce ustoupit. Pro Královéhradecký kraj je dostavba D35 klíčovou investicí státu, a proto mě velice potěšilo ujištění předsedy vlády a ministra dopravy, že do roku 2028 bude celý úsek dálnice od Jičína k Hradci Králové hotový. Stejný termín dokončení má stát naplánovaný i pro dálnici D11 a úseky z Jaroměře na státní hranici. Na včerejším setkání vedení kraje s vládou v Libereckém kraji jsem také s oběma zástupci státu jednal o obchvatu Rychnova nad Kněžnou a dostalo se mne ujištění, že tato stavba začne v příštím roce. V neposlední řadě jsem přesvědčen, že stát brzy zahájí také další státní investici, a to stavbu obchvatu Náchoda,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Předseda vlády Petr Fiala během tiskové konference potvrdil rekordní vládní investice do silnic s tím, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok přesáhl 150 miliard korun.

Aktuálně stavěný úsek dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou je dlouhý 10,5 kilometru a stát by měl 2,4 miliardy korun. Hotový bude na konci příštího roku. Ministr dopravy Martin Kupka vyzdvihl, že dálnice D35 je stavbou národního i evropského významu, která uleví přetížené D1 i místním komunikacím. „Do konce letošního roku se z ní stane největší dálniční staveniště ve střední Evropě, protože práce budou probíhat souběžně na více než 60 kilometrech tohoto klíčového dopravního tahu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Stavba dalšího úseku D35 začne ještě letos u Sadové a povede do Plotiště, kde se dálnice protne s D11 a bude pokračovat dál na jih. Tato část dálnice dlouhá 7,5 kilometru má plánovaný konec v roce 2027. V místech, kde se do zeminy zakousnou bagry, nyní probíhá archeologický výzkum.

Dálnice D35 by podle plánu ministerstva dopravy měla být v Královéhradeckém kraji dobudovaná v roce 2028, kdy zde skončí stavba poslední tří zbývajících úseků, a to obchvat Úlibic a úsek dálnice od Úlibic do Hořic s odpočívkou u Holovous. Poté bude pokračovat výstavba dalších úseků, aby nakonec dálnice propojila Liberec, Jičín, Hradec Králové, Olomouc a Lipník nad Bečvou.

Bagry nad Novou Pakou

Během středečního dopoledne se uskutečnil ještě jeden kontrolní den, a to u Nové Paky, kde Ředitelství silnic a dálnic od září roku 2022 buduje obchvat města. Téměř 8,5 kilometru dlouhý úsek začne u Vidochova, obejde vesničku Vrchovina, estakádou překročí údolí u Štikova a na stávající silnici I/16 se napojí za Kumburským Újezdem. Práce jsou podle zástupců stavební firmy Porr, která má zhotovení obchvatu na starosti, hotové ze 40 % a termín plánovaného ukončení díla v roce 2025 stíhají.

Za polovinou je také výstavba obchvatu Jaroměře, který by měla stavební firma dokončit na podzim letošního roku.