D11 „zablokovali“ hradečtí úředníci

Hradec Králové - Úředníci hradeckého magistrátu zfušovali podklady pro dostavbu dálnice D11.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. Silnice v délce 7,15 kilometru bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být do konce roku 2021.Foto: Deník / Michal Fanta

Už deset měsíců stojí stavba dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Kdyby však byli úředníci hradeckého magistrátu pečlivější při tvorbě závazného stanoviska, mohl už na tomto úseku panovat čilý stavební ruch a Ředitelství silnic a dálnic ČR by znovu nemuselo žádat o stavební povolení. To na konci března zrušil ministr dopravy Dan Ťok na základě rozkladu spolku Děti Země a na základě zpětvzetí žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR stavební řízení zastavil.

Výtkám spolku dal zapravdu i Královéhradecký krajský úřad, jenž námitky ohledně obsahu závazných stanovisek, které ve svém rozkladu napadly Děti Země, přezkoumával. A došel k závěru, že při vydání jednoho závazného stanoviska, které je potřeba ke stavebnímu povolení, se úředníci hradeckého magistrátu dopustili čtyř pochybení. Podle hejtmanství bylo stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, mj. neurčité a nepřezkoumatelné. Například posouzením kácení dřevin či vlivu na vodní toky Olšovky a Trotiny se dle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: „nezabýval MMHK vůbec, byť měl být jeho obsahem.“

Podle Deníkem oslovené specialistky na stavební právo – advokátky Lindy Havránkové, nebylo závazné stanovisko ze strany hradeckého magistrátu vyhotoveno v souladu s právními předpisy. „Proto jej Krajský úřad zrušil a v rámci svého rozhodnutí vytkl konkrétní nedostatky. Na ty bude třeba v novém závazném stanovisku reagovat,“ uvedla Linda Havránková.

Podle ní měl žadatel o stavební povolení v dané situaci dvě možnosti – čekat až se celá věc vrátí Mninisterstvu dopravy jako speciálnímu stavebnímu úřadu na začátek k novému projednání, nebo vzít žádost zpět, odstranit vady a žádat znovu o stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic nakonec sáhlo po druhé variantě. „Zahájili jsme stavební řízení. V jeho rámci proběhne 13. června ústní projednání, dále bude probíhat příprava vydání stavebního povolení,“ uvedl mluvčí MD Jakub Stadler, který věří, že podaří vypořádat se všemi připomínkami tak, aby ještě letos bylo vydáno stavební povolení.

I do něj však mohou opět vstoupit odpůrci stavby a znovu se podívat i na práci hradeckých úředníků. „Pokud bude nové závazné stanovisko vyhotoveno podle právních předpisů, tak by tato námitka neměla už být úspěšná. Nelze však vyloučit nález jiných pochybení,“ dodala Linda Havránková.