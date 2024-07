Tomáš Cerman dnes 12:53

Ještě do 24. července se mohou ženy hlásit na Digitální akademie Czechitas a také o stipendia z Nadačního fondu této organizace. Na stipendia daruje jeden milion korun každý rok také společnost Pluxee, největší poskytovatel zaměstnaneckých benefitů v ČR, ve spolupráci s nadací Stop Hunger. Deset znevýhodněných žen tak může každý rok studovat IT akademie zcela zdarma a otevřít si dveře do světa IT a nových pracovních příležitostí.