Jičínsko – Prachovské skály, okolí Hořic, Holovous či Češova. Místa, kam o turistické sezoně vyráží tisíce cyklistů.

Ti, kteří se však nechtěli trmácet s kolem a „namlsala" je nabídka Českých drah, které i letos rozjely projekt půjčovny kol na nádražích, mají na Jičínsku smůlu. Největší drážní dopravce v republice sice tuto službu spustil i na východě Čech, ale kraji města pohádek se vyhnul, respektive jej vyškrtl ze svého itineráře.

„V Jičíně v minulosti byla také půjčovna kol Českých drah. Již dříve však byla uzavřena. A to z několika důvodů. Nízké poptávky a omezování činnosti pokladen v regionu, kde by bylo možné kolo vrátit," uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský s tím, že na Jičínsku je navíc poměrně rozsáhlá turistická infrastruktura s řadou fungujících, potenciálně konkurenčních, půjčoven.

Nabídku určí poptávka

Dopravce však nevyloučil, že se tato služba v budoucnu do jičínského regionu vrátí. „Vývoj poptávky po půjčovnách jízdních kol sledujeme průběžně a každoročně jí naši nabídku přizpůsobujeme, vyhodnocujeme také další možné příležitosti pro rozvoj sítě našich půjčoven. Nelze tedy vyloučit, že by v budoucnu mohla být půjčovna otevřena i v Jičíně, pokud by se takový záměr ukázal jako životaschopný," doplnil mluvčí. Přes neexistenci bicyklové výpůjčky nabízí drážní dopravce pro milovníky cyklistiky alternativu v podobě převážení kol.



„Prakticky všechny vlaky v Jičíně nabízí přepravu jízdních kol. Většinou jsou to soupravy Regionova, které mají navíc prostor pro kola v nízkopodlažní části s širokými dvojitými dveřmi, kam je snadný nástup i s jízdním kolem," uvedl Petr Šťáhlavský a dodal, že cena za přepravu kola se pohybuje od pětadvaceti korun pro vzdálenost do padesáti kilometrů.

Z regionu do regionu

Pokud však patříte mezi cyklisty, kterým se nechce trmácet s kolem ve vlaku či na automobilové zahrádce, a přesto chcete absolvovat výlet na Jičínsko z vlakových nádraží a nevadí vám několikakilometrové přejezdy, nemusíte zoufat. Půjčovnu Českých drah totiž naleznete jen pár kilometrů za hranicemi regionu. Konkrétně v Trutnově.

„Na trutnovském hlavním nádraží je k dispozici šest trekových jízdních kol," informoval a pro úplnost dodal, že tu zájemci naleznou po jednom bicyklu dámském a dětském a čtyři kola pánská.



Zájemcům, kteří si tento jednostopý dopravní prostředek přijdou, či vlakem přijedou, vypůjčit, postačí mít s sebou dva osobní doklady.



Poté už stačí složit vratnou kauci (buď tisíc korun za kolo, nebo dva tisíce za skupinu), poplatek za půjčení jízdního kola a podepsat nájemní smlouvu. A kolik vlastně výpůjčka stojí? Záleží na tom,zda máte zákaznickou kartu ČD či nikoliv. Rozdíl je však pouze v řádech desítek korun.



„Kartou nebo jízdenkami Interrail a Eurail stojí vypůjčení jednoho kola 120 korun na den. Bez slevy činí cena 150 korun. Skupiny za dvě až pět kol zaplatí 400, respektive 320 korun," doplnil informace Petr Štáhlavský s tím, že společnost ČD myslí i na bezpečnost cyklistů. A to hlavně dětí.



Zapůjčený dopravní prostředek je totiž možno doplnit o dětskou sedačku či cyklistickou přilbu. Jejich cenu pak nerozdělují žádné výhody a pro všechny je stejná, tedy pětadvacet korun za kus. Všechna kola mají navíc předpisovou výbavu a procházejí pravidelným servisem.

„Kam s ním?"

Pokud si však Trutnov vyberete jako startovní destinaci pro cestu na Jičínsko a nehodláte se již s kolem vracet, nastává komplikace v podobě nerudovské otázky: „Kam s ním?" Kola totiž nelze vrátit na žádném nádraží při cestě. Kromě stanic s půjčovnami lze kola vrátit na nádraží v Červeném Kostelci, České Skalici či Adršpachu.