Provozovatelka Radka Suchardová chtěla svoji účastí vyjádřit podporu podnikatelům, kteří od vlády nedostávají odpovídající kompenzace. „Je to opravdu zoufalé. Mám kamarádky kosmetičky, kadeřnice, cvičitelky jógy, které už prakticky rok nemohou podnikat,“ upozorňuje na situaci svých kolegů.

Za sebe protestovat nechce, cukrárnu má otevřenou od středy do neděle formou výdejního okénka. „O víkendu kvůli hrozbě pádu sněhu ze střechy jsme pouštěli zákazníky po jednom do prodejny. Přijeli strážníci, že porušujeme vládní nařízení. Přitom u nás nikdo nic nekonzumoval, lidé si zákusky, zmrzlinu i nápoje odnáší sebou,“ připomíná Radka Suchardová drobný incident, který se zatím vyřešil domluvou. Paradoxem je, že v nedaleké Večerce lidé vstupují do obchodu a nakupují bez omezení.

„Ze samotné iniciativy Chcípl pes jsem sama trošku zmatená, jsou tam pro mě některé kontroverzní věci,“ přiznává cukrářka.

Je ráda, že lidé se do cukrárny našli cestu i v zimním období, chuť na sladké je nepřešla. Prodává se tu i vyhlášená ručně točená zmrzlina. „Je to legrace, právě na Silvestra jsme prodali nejvíce zmrzliny. Musím poděkovat všem zákazníkům, že nás podporují,“ vzkazuje paní Radka, která sama část zákusků a dortů nejen vyrábí, ale vymýšlí i nová sladká pokušení.