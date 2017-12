Cukráři mají až do Vánoc pohotovost

Nová Paka - Vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, marokánky nebo raději myslivecké knoflíky a nové citrónové? Právě nyní hospodyňky dumají, jak se postavit k přípravě vánočního cukroví. Podle průzkumu si většina z nich dobroty na vánoční stůl připravuje sama a pro mnohé je to prestižní záležitost. Mladé maminky se naopak zamýšlejí nad tím, proč plýtvat cenným časem u plotny, a raději sáhnou do regálu v obchodě.

S nabídkou přicházejí cukrářští učni z novopacké Střední školy gastronomie a služeb. Tady se trouby žhaví už čtrnáct dnů, ve směnách se tu střídá pětaosmdesát slečen a mladíků. Třeťáci už ani neprotestují, ví, že vánoční maratón je poslední. „Dá se to přežít,“ přitakává třeťačka Martina Kobrlová. Jan Věchet je vyučený pekař a jeho dalším studijním oborem je cukrařina.

„Je to piplačka, budu se asi věnovat pekařině,“ přemýšlí nad plechem lineckého. Novopačtí výrobci by měli do Štědrého dne nachystat zhruba 1,5 tuny sladkostí. Cena, vzhledem k navýšení ceny másla a vajíček, se ve finále dramaticky nemění. „Zdražujeme zhruba o deset korun na kilogramu, takže je to 240 korun,“ upozorňuje ředitel školy Petr Jaroš.

Dílnami se nese vůně vanilkových rohlíčků, lineckého i kokosových střapáčů. Nechybí brňáci s irskou kávou, zázvorky, vaflové polomáčené, nepečená marýna, linecké ryby s čokoládovou náplní či třené kakaové. Balení je půlkilogramové až tříkilové. Odběrateli jsou cukrárny v okolí a hotely a zotavovny v Krkonoších. Cukroví je nešizené, výrobci používají několik druhů ořechů, klasickou kávu a máslový tuk.

DVA METRÁKY DOBROT

Paní Eva z Jičína má pečení jako koníčka, který jí už ale přerostl přes hlavu.

Začínala s dvaceti kilogramy, letos si prý stanovila hranici dva metráky. „Je to jak rozjetý vlak, z kterého nejde vystoupit,“ trošku si postěžovala na adresu zákaznic, které ji zahrnují závratně vzrůstajícími objednávkami. Dnes už peče většinou pro své známé a kamarádky. Nabízí dvacet druhů pamlsků jako pařížské trubičky, bombičky s pařížským krémem a další speciality. Netají se tím, že vzhledem k cenám surovin i ona musela zdražit. „Mladí už mnoho nepečou, někteří ani cukroví nejedí, vydávají se zdravou cestou,“ dělí se Eva o své zkušenosti a doporučuje jeden ze svých oblíbených receptů – kokosové kostky.

RECEPT: Kokosové kostky

3 vejce, 30 dkg cukru krupice, 15 dkg rozehřátého másla nebo Hery - v míse chvilku elektrickým šlehačem šleháme a pak vařečkou přimícháme 35 dkg polohrubé mouky s práškem do pečiva, 15 dkg nastrouhaných vlaš. ořechů a asi skleničku mléka, aby vzniklo těsto, které se nalije na vymazaný a vysypaný vyšší plech.



Upečeme placku asi na 180 °C, měla by být asi 2-3 cm vysoká. Po vychladnutí krájíme zubatým ostrým nožem kostky, máčíme v čokoládě a kokosu s cukrem.

Do kastrolku si dáme rozehřát Omegu, přidáme 2 dcl vody, 3 lžíce holanského kakaa, 3 lžíce cukru moučky a po rozehřátí i 1 dcl rumu.

Kostky máčíme v kastrolku s čokoládovou polevou (necháme asi 3 sec. nacucat) a obalujeme v kokosu s cukrem moučkou (1:1).



Můžete obalit jenom tolik kostek, co právě sníte, zbytek kostek lze dát i do lednice nebo mrazáku a obalit před příchodem návštěvy, abyste měli zase čerstvé......