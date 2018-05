Čteme všichni - vypráví jen někdo

Jičín - Paní knihovnice Věra řekla: „Jděte za dveře a tam tu trému odhoďte.“ Dvaadvacet holek a kluků se usmálo. Tak začala v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně ve čtvrtek soutěž ve vyprávění.

V tom počtu byli jen čtyři kluci. To už je známá věc, že ke knížkám mají dívky blíž. Jedna Zuzana ze druhé třídy mi vyprávěla, že čte u televize. Vypne zvuk a čte. Aby nebyla v místnosti sama. O něco starší Honzík, takový rozcuchaný, zase pověděl, že on čte antickou mytologii. Třeťák. Ten přišel do soutěže s vyprávěním vlastním, které si vymyslel. Doma povídá ty své nápady, maminka sedí vedle u počítače a zapisuje. Pak vytiskne a Honzík se to naučí. Malí intelektuálové, radost pohledět.



Vyprávěcí soutěž není o pořadí. Jen porota vybere ty, kteří postoupí do dalšího kola. Taky je potřeba říct, že někteří vyprávějí knížku tak, jak ji autor napsal, jiní si své vystoupení napíšou sami. To bývá někdy o jejich zálibách, třeba o koních, jiní soutěžící bohapustě fantazírují. Až do oblasti fantasy. Je milé, jak tím prozrazují své zájmy, ale i znalosti. Třeba o železnici. A že Pendolino jede i rychlostí 208 kilometrů za hodinu.



Je příjemné soutěžící pozorovat. Dívky, i ty nejmenší, přišly v parádních šatech, pečlivě načesané. Už mladé dámy. To není marnivost. To je vztah k události. Ke knížkám, mluvenému slovu. Vážnost chvíle. Však taky jičínské Vyprávění koná se už po patnácté. Má tradici, i známost celostátní. Bratři Elisové předvedli své umění v televizi při vyhlášení Magnezie Litery. Z některých prvních účastníků už jsou studenti.



Porota vybrala patnáct postupujících. Hlavně ale pověděla připomínky, co se dá ve vystoupení zlepšit. Přednes je potřeba vypilovat. S paní učitelkou, s rodiči. I na sepsaném textu je třeba popracovat. Musí přinést něco nového, zajímavého.



Další kolo bude začátkem října. To přijede konkurence z Turnova, i jiné dáli. proChor