Čokoláda, fenomén, kterému neodoláte. Do Čech pronikla v roce 1770

Nová Paka - Láká nás vůni, barvou i příchutěmi. Fenomén, kterému lze jen těžko odolat. Pro mnohé je čokoláda neřest, pro naše předky byla pojítkem, které sbližovalo. Dnes si už můžeme vybírat tabulky s pistácií, solí, levandulí, chilli nebo kávou, jahodami. Ochutnat je mohou i návštěvníci výstavy v novopackém Suchardově domě.

Sladké mámení v novopackém muzeu Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Město Nová Paka je proslulé nejen výrobou piva, ale také cukrářským řemeslem. To přivedlo ředitelku zdejšího muzea Ivetu Mečířovou na myšlenku představit veřejnosti „sladkou“ expozici, s kterou zabodovala už v Semilech. Přibyly však nové významné prvky. Například prezentace novopackého cukrářství, které vloni slavilo šedesát let.

Světové úspěchy zdejších cukrářů připomínají nejen vystavené sladkosti a dokumenty, ale i medaile. Ředitel Střední školy gastronomie a služeb Petr Jaroš se pyšní: „Naše škola v roce 2008 vyrazila na světovou olympiádu kuchařů a cukrářů do německého Erfurtu s čokoládovým zámkem a přivezli jsme zlato. To nás namlsalo a od té doby jsme posbírali na významných soutěžích celkem 14 medailí, z toho pět zlatých.“

Jiří Čejka pak sáhl do své bohaté sbírky fotografií a výstavu doplnil snímky kaváren a cukráren, připomínající zašlou slávu vyhlášených packých provozoven i jejich současný stav. Poučíte se také ze spousty plakátů, zhlédnete tu formy na výrobu čokolády, technické pomůcky i původní obaly.

„Největší síla v lidském životě je rozlomit si čokoládu na čtyři díly a sníst pak jen jeden. Mně se to nikdy nedaří, já sním nejdříve jeden, pak druhý,“ usmívá se šéf jilemnického muzea Jan Luštinec ještě před tím, než začne odkrývat historii kakaových bobů a čokolády, kterou už Mayové považovali za nápoj Bohů.

Patrně první, kdo pěstovali kakao a konzumovali kakaové boby, jež nazývali „kakawa“, byli Olmékové (1500-400 př. nl), patrně nejstarší lidé ve Střední Americe. Předávali tajemství této potraviny a její mimořádné vlastnosti z generace na generaci.

V době Aztéků se čokoláda dostává do široké populace, nicméně má pořád výsadní postavení, je stále považována za luxusní nápoj. Roku 1492 se čokoláda dostává do Evropy. U španělského dvora, kam ji přivezl Kryštof Kolumbus, s ní opravdu pohořel. Cestovatel Hernando Cortés ji pak přisladil, ochutil vanilkou a čarovnému nápoji přišli Španělé na chuť. Později čokoláda proniká do Itálie, Francie. K nám doputovala v roce 1770.

DRAHÝ NÁPOJ I LÉK

Byla drahým nápojem, záležitostí těch nejzámožnějších vrstev. U nás se servírovala v roce 1770. Objevila se také v lékárnách. Mezníkem bylo oddělení kakaového másla od prášku, vzniká nám dobře známé kakao a kakaové máslo. V roce 1875 se pak objevuje první mléčná čokoláda, 1879 vzniká první konšovaná, v roce 1901 byla založena firma Milka ve Švýcarsku.

U nás vzniká první výrobna čokolády v roce 1839, navazují Orion, Fidor, Diana, Zora, Koliena, Figaro. Za první republiky naše čokoláda pokrývala potřeby celé podunajské kotliny. V roce 1935 a 1936 jsme byli na sedmém místě ve světě ve výrobě čokolády a na pátém místě v Evropě.

ČOKOLÁDA JAKO FENOMÉN

Čokoláda je prý i nejlepším lékem na špatnou náladu. Vybírat musíme ale ty zdravé, které neobsahují žádný přídavný tuk. Takovou vyrábí Chocholaterie Willy & Paulina z Roztok u Prahy. V Nové Pace představují 18 druhů neodolatelné pochoutky. „Osm let trvalo, než jsme spustili výrobu,“ popisuje začátky Pavlína Svobodová. Všechno si manželé vyrábí sami od čokolády po malované obaly. Z osmnácti nabízených druhů jde nejvíce na odbyt ta s levandulí nebo s kávou a mátovým olejíčkem. Jeden ze znalců označil tyto produkty jako mercedesy mezi čokoládami. Kvalitní, velmi zdravé, po kterých se příliš netloustne.

CO JE NA ČOKOLÁDĚ ZDRAVÉ?

Má spoustu prospěšných látek, velké množství antioxidantů, které čistí náš organismus. Spouští i produkci endorfinů, dobré nálady.

Když půjdeme nakupovat čokoládu, o slušné můžeme hovořit, když má podle normy 35 procent kakaové sušiny. Ideální je 70 procentní, pokud chcete jíst zdravě, tak byste si jinou neměli kupovat.

Výstava Sladký život čokolády aneb hořkosladký příběh této neřesti potrvá v Suchardově domě do 8. dubna. Kromě toho muzejní kavárna nabízí v těchto dnech horkou čokoládu a výrobky cukrářů ze zdejší školy, ve kterých tvoří hlavní podíl právě čokoláda.