"Náhradní plán zatím nemáme. Zákon obcházet nechceme, takže zatím můžeme akorát tak prodávat přes internet," vysvětluje rezignovaně paní Šimůnková, která s manželem Stanislavem každý rok prodává na trzích dekorace ze dřeva a minerálů.

Nouzový stav, který v Česku začal platit od páteční půlnoci, uvolnil vládě v demisi ruce pro zpřísňování protiepidemických opatření. Ještě v pondělí 22. listopadu přitom od vrchní představitelů státu zaznívalo, že takto radikální opatření nebudou nutná.

"Nejhorší je, že zatímco loni byli všichni hodně opatrní a čekali to, letos jsme si do poslední chvíle mysleli, že nám adventní trhy nezruší," říká smutně Františka Rumlová. Kromě rychlého občerstvení chtěla letos na vánočních trzích v Nové Pace prodávat také jmelí. Teď jí velké množství tradiční vánoční rostliny bezúčelně leží na zahradě. Do příprav jedlého sortimentu investovala desítky tisíc korun.

Právě pro prodejce občerstvení a horkých nápojů byla zpráva o zrušení vánočních trhů nejvíc zdrcující. Jejich zboží totiž na rozdíl od ozdob a dekorací podléhá zkáze. Kromě toho také opatření opět obsahují zákaz pití alkoholu na veřejnosti. "Máme nachystané dvě palety svařáku, dokonce jsme nechali vyrobit zálohované hrnečky s jičínským motivem, do kterých jsme chtěli svařák s sebou prodávat. Sice jsem omezení čekal, i tak je to ale hodně nepříjemné," říká majitel několika jičínských podniků a nově také adventního okénka na náměstí David Ondráček.

Už minulý týden je opatření donutila zrušit mikulášskou nadílku v Zámeckém parku, nadále ale počítali se stánkem na trzích a také u Valdické brány, kde plánují od 1. prosince každý den odpoledne veřejné čtení pohádek. "Na Mikuláše jsme dostali od sponzorů velké množství dárků a teď nevíme, co s nimi. Lidi mají napečené plné krabice cukroví, které chtěli prodávat na trzích. A my musíme rychle vymyslet, co uděláme se vším tím vínem na svařák, který jsme chtěli prodávat rodičům, kteří vezmou své děti na Čtení pohádek u Brány. Přiznám se, že jsme všichni vážně naštvaní," doplňuje Ondráčka jeho obchodní partnerka Daniela Beranová.

Trhy v Jičíně mohou pokračovat, jen ne v neděli

Dlouho připravované adventní trhy museli pořadatelé zrušit po celé republice, na Jičínsku například v Nové Pace, v Lázních Bělohrad nebo v Hořicích. Ironický úsměv ale vyvolávají paradoxy, které nově vyhlášenými opatřeními vznikly.

"Zákaz se vztahuje pouze na vánoční trhy. Pravidelný stánkový prodej ale může pokračovat. Na zeleninové trhy, které se v Jičíně konají každou středu, pátek a sobotu se tedy opatření nevztahuje. Budeme pokračovat a přijet samozřejmě může každý prodejce, když si pronajme místo a dodrží platné hygienické podmínky. Alespoň dokud vláda opatření nezpřísní," vysvětluje Libor Došek z Technických služeb města Jičína, který má pronájem prodejní plochy na farmářských trzích na starost. Prostor je ale omezený, stejně jako prodejní doba.

"Musíme dodržet řád. Na náměstí bývá o trzích plno, takže moc prostoru pro nově příchozí nemáme," doplňuje Došek.

Sortiment jičínských trhů není nijak omezen, prodejci tedy mohou prodávat i vánoční zboží. Nadále ale platí už dříve zavedená pravidla. "Trhy se budou řídit stejnými pravidly jako na jaře. Lidé musí mít povinně nasazenou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a dezinfekci," vysvětlil už v pondělí starosta Jičína Jan Malý.

Pro některé trhovce sice z kapacitních důvodů jičínské trhy situaci neřeší, jiným ale mohou vytrhnout trn z paty. "Popřemýšlíme nad tím, určitě by nám to pomohlo. Díváme se na to všechno pozitivně. Naše výrobky kdyžtak zabalíme do krabiček a nezkazí se. I tak je to ale hrozná škoda. Zkrátka jsme přišli o práci," říká na závěr paní Šimůnková. I oni do zboží na vánoční trhy jen za minulý týden investovali 15 tisíc korun.