Tomáš Komárek, starosta Mlázovic

Sira Nicholase Wintona považuji za opravdového hrdinu. Svými činy se navždy zapsal do světové historie, ale také do osudů mnoha rodin. Riskoval vše co měl, aby zachránil stovky dětí, o kterých věděl, že s velkou pravděpodobností nepřežijí válku. Takových lidí by společnost potřebovala více. Kladné vzory, které ostatním ukáží, jakých hodnot si vážit.



Stáňa Najmanová, ředitelka knihovny v Hořicích

Kdybych měla tu čest přát Siru Wintonovi k narozeninám, přála bych mu pevné zdraví a blízkost lidí, v jejichž společnosti se cítí dobře. Dárkem nejen narozeninovým, ale rozhodně zaslouženým, by bylo udělení Nobelovy ceny za mír. Síla lidskosti Nicholase Wintona je této ceny hodna, i když skromný hrdina prý o ni moc nestojí.



Pavel Nožička, ředitel KZMJ Jičín

Hodně zdraví – protože všechno ostatní už Sir Winton má: lásku a vděk zachráněných i jejich potomků, obdiv a respekt všech soudných lidí po celém světě. Jen ve Stockholmu by konečně měli přestat přehlížet jeho bezprecedentní a neokázalý čin – Nobelova cena by pak byla v těch nejsprávnějších rukách.

Helena Červová, starostka obce Libuň

Sir Nicholas Winton, který zachránil těsně před vypuknutím 2. světové války více než 600 židovských dětí vždy byl a je skromným člověkem. Všem lidem by mělo být jasné, že projevil nesmírné hrdinství a lásku. Přála bych mu pevné zdraví a ještě mnoho sil, ale především péči a lásku, kterou on věnoval ve svém mládí zachráněným dětem.⋌(kov)