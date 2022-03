Kromě čistícího procesu a mechanismů si návštěvníci mohli prohlédnout také to, jakým způsobem je čistička energeticky částečně nezávislá. Odpad získaný ze splašků, velké množství oleje z gastronomických podniků a další látky přeměňují na energii, která pohání téměř celou čističku. Ze zpracovaného kalu se zase za pomoci chemických procesů stává dobré hnojivo.

Hlídek v ulicích nedbal. Opilý řidič se Konecchlumím řítil rychlostí 77 km/h

Jičínská čistička ale skrvá také netradiční překvapení. "Pod vyhnívací nádrží a nádrží na zadržení vody se skrývá bývalý protiatomový kryt. Nejspíš už dnes nebude použitelný, musela by se zkontrolovat vzduchotechnika a všechno. Navíc není ne úplně vhodném místě," představil zajímavost Bíma. V případě bezpečnostní hrozby by se sice do krytu bylo možné ukrýt, nachází se ale přímo pod nádržemi. Kdyby byly zničeny, veškerý jejich obsah by kryt nejspíš zatopil.

O kousek dál v jedné z technických hal se zase skrývá zimoviště kaktusů a sukulentů. "Jednoduše je tu kvůli všem strojům teplo celou zimu. Kdyby byly ve skleníku, bylo by třeba jej hodně vytápět. Tady přečkají mráz bezpečně a bez velkých nákladů," vysvětlil Bíma. Ukryté kaktusy si Jičíňáci mohou každoročně prohlédnout na letní výstavě na Valdštejnově náměstí.

Se změnou času přibývá srážek se zvěří. Na Jičínsku tvoří čtvrtinu všech nehod

Jičínská Vodohospodářská společnost zásobuje vodou obce v celém regionu. Provozuje celkem 11 čističek odpadních vod a 259 kilometrů kanalizací, které využívá téměř 50 tisíc lidí. Právě kanalizace, respektive to, co do nich nepatří, byly podle ředitele společnosti Richarda Smutného hlavním tématem úterního dne otevřených dvěří.

Podle vedoucího provozu jičínské ČOD Jaroslava Soukupa se dá ve splašcích najít ledacos. "Hygienické potřeby, zbytky z kuchyně, tuky a oleje anebo léky. Všechny tyto věci patří výhradně do komunálního odpadu, kompostu, bioodpadu, nebo do lékárny. Mohou totiž způsobit ucpání domovní kanalizace, kanalizačních řadů a následně znemožnit provoz čerpacích stanic odpadních vod. Největším nešvarem jsou netkané textilie, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a papírové pleny. Lidé by se divili, co vše už jsme v kanalizaci našli - mobilní telefony, kreditní karty, občanky, zubní protézy. Občas k nám dokonce připlouvají akvarijní rybičky," přiblížil.