Je nejvyšší čas nechat si očipovat svého psa. Novou povinnost ukládá od 1. ledna 2020 majitelům psů novela veterinárního zákona a také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Kdo nařízení nesplní, může vyinkasovat pokutu až do výše dvaceti tisíc korun. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když mají záznam v očkovacím průkaze.

Chovatelé zákrok zatím odkládají. Ordinace veterinárního lékaře Vlastimila Čermáka v Jičíně eviduje slabou třetinu očipovaných psů.

„Nával čekáme v prosinci,“ říká veterinář. Službu prý nabízel v rámci letního očkování proti vzteklině, ale skoro nikdo o ni neměl zájem.

Podle Čermáka jde o neinvazivní zákrok, kdy je pomocí injekčního aplikátoru psům zaveden mikročip. Jeho cena je variabilní, pohybuje se od 150 do 600 korun. I u aplikace se ceny různí. Vlastimil Čermák účtuje za zákrok včetně zakoupení čipu od 300 do 350 korun. „Nepopírám, že po Novém roce může cena vzrůst,“ upozorňuje veřejnost. Svým klientům pak doporučuje, aby si každý očipovaného psa zaregistroval.

Čipování má podle něho svá pozitiva, ale zlikvidování množíren prý stejně nezabrání. Negativa vidí v tom, že zákonem není dána povinnost čipované psy registrovat.

„Je to paskvil,“ vyjadřuje se k nové legislativě zvěrolékař Vladimír Pokorný ze Železnice. Poukazuje, že v Česku zatím chybí celostátní registr čipovaných psů, existuje jen řada soukromých, což je pro vyhledávání nepřehledné. „Pokud pejska začipuji, ihned ho zanesu do našeho veterinárního registru, což dělá i řada kolegů,“ popisuje praxi. Má to ale jeden háček, tento registr je přístupný pouze veterinářům, nikdo jiný do něho nemá přístup. O zřízení celostátního registru poslanci zatím diskutují.

Vladimír Pokorný jezdí čipovat psy i po telefonickém objednání, za kompletní službu si účtuje 400 korun.

Kontroly čipování má provádět Státní veterinární správa, která se chce zaměřit především na kontroly problémových chovů psů. Jinak pokud chce inspektor do domácnosti, pustit ho nemusíte, musí mít povolení k domovní prohlídce.

„Čip zatím nemáme, očkování proti vzteklině bude až na jaře, tak nevím, jestli máme počkat,“ je nerozhodný chovatel jezevčíka z Jičínska. Obává se ale, že ceny za čipování po Novém roce vzrostou.

„Nejsme žádné ovce, nařízení ignoruju. Teď chtějí čipovat psy, za chvíli budou čipovat i lidi,“ rozčiluje se nad nařízením majitel desetiletého vlčáka z Náchodska.