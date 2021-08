"Byli jsme donuceni letňák dočasně zastavit. Jestli se bude promítat dál budeme s jistotou vědět za týden, kdy se kvůli tomu mimořádně sejde jičínské zastupitelstvo," uvedl provozní Biografu Český ráj Michal Miškovský.

Důvod zrušení promítání pod širým nebem obyčejná technická náhoda, spíš souhra několika nešťastných okolností. "V letní sezóně se v zámeckém parku koná téměř každý večer nějaká hlučná akce a některým lidem v okolí to vadí. Největší rámus dělají koncerty. V minulém týdnu se toho sešlo hodně - sobotní RomFest, nedělní Párkový minifestival a od úterý pak naše letní kino," vysvětlil Miškovský. Poslední kapkou pro jednoho ze sousedů byl právě páteční večírek, na kterém kromě promítání filmu vystoupila také skupina The Beatles Veteran Club. Hluk a rušení nočního klidu se tedy rozhodl nahlásit na městkou policii.

Kolektivní chyba

Za normálních okolností by u strážníků příliš nepochodil. Oficiální akce pořádaná Kulturními zařizeními města Jičína se v Zámeckém parku konala už potřinácté, navíc dostala od města zelenou. Všechno by tedy šlo hladce, kdyby do cesty nevstoupila nová městská vyhláška o nočním klidu, která vešla v platnost v půlce června. Zastupitelé odhlasovali povolení porušení nočního klidu do půlnoci pro celkem deset letošních akcí včetně koncertů v Lodžii nebo festivalů Jinčí Čin a Jičín - město pohádky. "Osobně si vůbec nedokážu vysvětlit, co se stalo. Zkrátka jsme na seznamu nebyli, tudíž jsme se skutečně proti nočnímu klidu provinili," uvedl Miškovský.

Podle ředitele KZMJ Pavla Nožičky došlo ke kolektivní chybě. "Všichni jsme to přehlédli, beru to i na sebe. Do vyhlášky se vloudila chybička a nevloudilo se letní kino. Jsme naštvaní, ale nedá se nic dělat, museli jsme přerušit. Ale zase se vrátíme," doplnil optimisticky Nožička. Po páteční stížnosti souseda, který podle pořadatelů neprojevil nesouhlas podobným způsobem poprvé, se spojili s právním oddělením a rozhodli se následující týden promítání zrušit. Výjimkou je film a beseda s Liborem Podmolem v sobotu 31. července,, která se přesouvá do Masarykova divadla.

Kvůli úpravě vyhlášky se příští středu mimořádně sejde jičínské zastupitelstvo. Definitivní budoucnost letošního letního kina v parku tedy budou pořadatelé znát nejpozději ve čtvrtek ráno. "Filmy, které byly v plánu, byly většinou starší tituly, které už jsme v kině dávali. Tak si je necháme do zásoby na příště. Ale ke třem zbylým termínům příští týden jsme se rozhodli přidat ještě dva. Přesuneme Bábovky a přidáme novinku Vyšehrad: Seryjál," doplnil Miškovský.

Letní kina jsou v okolí velmi oblíbená. Kromě Jičína je možné si letos užít promítání pod širým nebem také na nádvoří hradu Pecka nebo v Nové Pace. Většinou se ale jedná o putovní společnosti, které promítají jen několikrát za prázdniny. Dvoutýdenní pásmo filmových večerů v Jičíně mělo být letos v regionu nejrozsáhlejší.