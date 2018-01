Chomutičtí uchopili příležitost za pačesy

Chomutice - „Jů, tady to je hezký,“ tak bezprostředně reagovaly chomutické děti, pro které se v pondělí poprvé otevřely dveře nové mateřské školy. Vyrostla vloni během pěti měsíců na zahradě zdejší základní školy nákladem 12 milionů korun.

Nová školka v Chomuticích za 12 milionů vyrostla během pěti měsíců. V pondělí se do ní nastěhovaly děti.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

„Měli jsme dvě možnosti. Rekonstruovat původní nevyhovující školku, která tu funguje padesát let a nesplňuje požadované hygienické a bezpečností normy, a nebo začít stavět na zelené louce,“ přibližuje starosta Zdeněk Rajm dilema, které muselo řešit zastupitelstvo. Náklady na opravu byly vysoké a škola by stejně nevyhovovala rozměrové, takže samospráva se rozhodla pro dřevěnou novostavbu. A byl to správný tah.

Obec totiž získala na realizaci dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši devadesáti procent nákladů.

Za budovou základní školy tak vznikl jednopodlažní objekt, který splňuje energetickou třídu B. Především ale nabízí 42 volných míst, čímž se zvýšila kapacita pro umístění dětí o 17 míst.

„Ten, kdo znal naší starou budovu, tak pochopí, proč jsme rádi, že máme budovu novou,“ usmívá se ředitelka školy a školky Hana Tulková, podle které bude potřeba odchytat ještě provozní „mouchy“.

Školka už také realizovala mimořádný zápis pro nováčky. „Přibude nám hodně malých dětí, bereme i dvouleté,“ říká Tulková a pokračuje. „Ceníme si nových prostor, moderního sociálního zařízení, interaktivní tabule i lezecké stěny,“ popisuje vymoženosti nového objektu, u kterého zbývá dokončit jen zahradu. Chomutičtí byli úspěšní v čerpání dotací i v předchozích letech, kdy se jim podařilo v roce 2015 dokončit kanalizaci za 71 milionů. Na stavbu získali dotaci 51 milionů. Obec si vzala úvěr a po dobu patnácti let bude splácet dvacetimilionový úvěr. Na otázku, co s původní mateřskou školou, která byla upravena z rodinné vilky, odpovídá starosta Rajm: „ Zatím nejsme rozhodnuti. Máme možnost odprodeje, zájem má i Agro Chomutice a objekt můžeme využít i pro sociální bydlení nebo volnočasové aktivity.“