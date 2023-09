V pondělí branami nově zrekonstruované školy v Chomuticích vtrhnou děti. A přestože zdejší Masarykova škola zůstává základní, letos je poprvé také vyšší a odborná. Místo půdy nechala obec dostavět druhé patro, ve kterém vznikly moderní odborné učebny fyziky, přírodopisu, jazyků i zeměpisu. A vede k nim i výtah.

Chomutická škola má o patro víc. Žáci se do něj poprvé podívali v pondělí 4. září. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Projekt přestavby měšťanské školy v Chomuticích začal před dvěma lety. „Původně mělo být všechno hotové za několik měsíců. Stavba se ale asi o rok protáhla, protože jsme na podzim 2021 přišli o zhotovitele,“ vysvětlila prodlení starostka obce Jana Šťastná.

Stavbu totiž vysoutěžila hradecká firma Matex. Její jediný jednatel však spáchal sebevraždu, v důsledku čehož zůstali jeho zaměstnanci bez výplat a desítky staveb nejen v Královéhradeckém kraji stály dlouhé měsíce ladem. Například chomutická škola zůstala rozestavěná bez střechy, improvizovaně překrytá pouze plachtami. Kvůli zatékání dokonce musela škola pořídit ve dvou učebnách nové podlahy.

Pro Chomutice byla záležitost o to náročnější, že nesměli přerušit výuku. Děti se proto musely nastěhovat do náhradních prostor. Některé třídy se učily v obecních prostorách na úřadě, další se rozmístily do všech možných volných prostor po celé obci. „Nejhorší byly přesuny. Odučíte jednu hodinu, musíte se obléct, obout a běžet na druhý konec Chomutic odučit další. Pak ještě přesuny dětí do jídelny na obědy. Navíc v té době ještě dobíhalo covidové období, takže jsme nemohli slučovat třídy. Každá musela jít zvlášť,“ popsala vyčerpávající manévry zástupkyně ředitelky školy Šárka Chaloupecká.

Konečně pořádná sborovna

I učitelé se za prožité strasti dočkali zlepšení pracovních podmínek ve škole. V novém patře kromě čtyř odborných učeben vznikla také prostorná sborovna a tři kabinety. „Škoda, že teď není vidět srovnání. Učitelé ve sborovně seděli na starých židlích, které tu byly snad už v 80. letech. Často se muselo několik lidí střídat u jednoho stolku, na který si museli skoro sednout, aby se dostali do skříňky,“ zavzpomínala na starou sborovnu ředitelka Hana Tulková.

Zatímco celou přestavbu a nové vybavení učeben zaplatila obec s přispěním dvacetimilionové evropské dotace, nábytek do sborovny pro učitele pořídila ředitelka ze školního rozpočtu.

Sama Tulková je podle svých slov nejvíc nadšená z moderních interaktivních tabulí v nových učebnách. Nepotřebují promítač jako starší modely a ovládají se přímo rukou. „Funguje to na podobném principu jako tablety. Jsou tam aplikace a psát nebo mazat lze přímo rukou. Musím říct, že když jsme teď učili v provizorních třídách, interaktivní tabule nám chyběly. Tak moc jsme si na ně už zvykli,“ dodala ředitelka.

Změn se kromě nového patra dočkal také zbytek školy. Stavby obec využila k renovaci elektrického vedení a vodovodu. Aby nová škola zvala dovnitř už od pohledu, obec ji nechala celou nově omítnout. Podle evropských norem také v zadní části budovy vzniklo požární schodiště, kvůli kterému nyní obec uvažuje o instalaci kamerového systému. „Nezdá se nám to moc bezpečné a bojíme se, aby některé dítě nenapadlo po schodišti bezdůvodně lézt. Proto chceme instalovat bezpečnostní kamery, abychom nouzové schodiště měli pod dohledem,“ vysvětlila ředitelka.

V nižších patrech budovy se žáci učili už v minulém školním roce, do nových prostor se ale první děti podívají až v pondělí na první školní den. Veřejnost sem bude moci nahlédnout už v sobotu 2. září na Dni otevřených dveří. Pro zvědavce i pamětníky si škola připravila vystavené projekty nejnovější rekonstrukce, historické školní pomůcky i prohlídku nového patra. „Nejvíc to asi ocení bývalí učitelé, kteří zažili, v jak špatném stavu byla škola dříve,“ dodala ředitelka chomutické školy.