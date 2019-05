Stavět se mělo už vloni, vše pozdrželi úředníci na ministerstvu pro místní rozvoj. „V roce 2017 jsme měli zpracovaný projekt, se kterým jsme se ucházeli o evropské dotace. Vloni v létě Paka získala příslib 45 milionů, rozhodnutí z ministerstva přišlo ovšem až v prosinci,“ postěžoval si starosta Josef Cogan, podle kterého musela radnice ještě nyní upravit formulář rozpočtu, který odešel úředníkům v minulém týdnu.

„Hned jak vysoutěžíme dodavatele, zahájíme stavbu. Bude to v létě, nejpozději na podzim,“ pokračuje Josef Cogan, který by chtěl terminál otevřít cestujícím už v létě příštího roku. Stavba by přitom neměla výrazně ovlivnit provoz směrem na Starou Paku. „Už se moc těšíme, nic tu není, ani zázemí se záchody,“ posteskla si na současný stav nádraží čekající maminka s kočárkem.

Novopačtí už v roce 2016 hlasovali o tom, zda chtějí nový terminál pod náměstím, nebo renovovaný na původním místě v Kotíkově ulici. Vyhrála přestavba současného, který zde funguje více než pětadvacet let. Původně se autobusy sjížděly na dnešní Masarykovo náměstí, ke stěhování došlo po revoluci.

V centru území v Kotíkově ulici má vyrůst výpravní budova s čekárnou, toaletami, úschovnou kol a zároveň objekt zakryje střechou část nástupního ostrůvku. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. Kolem nástupního ostrůvku je navrženo pět zastávek a několik ploch umožňujících odstavné stání autobusů. Biskupská ulice bude oddělena od autobusového centra a nabídne 49 kolmých stání. Podél ulice budou betonové zídky, umožňující sezení.

„Ambicí je upravit vybraný veřejný prostor a jeho bezprostřední okolí s výhledem na dalších padesát let. Pro celkovou funkčnost je klíčový bezpečný systém propojení pěší, cyklistické a individuální automobilové dopravy s terminálem,“ nechal se slyšet Josef Cogan. Společně s novým terminálem se projekt zabývá i prostorem na tržišti, kde nyní na mlatové ploše parkují automobily. Prostor bude řešen také jako jednotná plocha ze žulové dlažby doplněná o stromy a městský mobiliář. Zachováno zde zůstane 28 parkovacích míst.

Novopacké autobusové nádraží je se svými zhruba 120 autobusy denně významným dopravním uzlem. Cena nového terminálu s 77 parkovacími místy je 60 milionů bez DPH. Dotace z evropských zdrojů je 45 mil. korun, 3,5 miliony přispěje stát.