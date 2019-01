Kumburský Újezd – Každý máme nějaký sen. Někdo touží vyhrát miliony, pořídit si luxusní vůz, vlastnit rodinný dům, vilu u moře, jiný chce cestovat, vyhrát olympiádu, být mladý…

Way Away - cesta po Spojených Státech. | Foto: Fanda Nykl

Poznávat svět, tak takový sen měl sedmadvacetiletý Fanda Nykl z Kumburského Újezdu. Právě teď se mu plní. Se svou přítelkyní Katkou Kadlusovou „osedlal" motocykl a vydal se na cestu kolem světa.



Tak jsme informovali před půl rokem. A nyní, 1, listopadu, to bylo přesně půl roku, co jsou mladí lidé na cestě a píšou na svém facebooku:



Přátelé, k dnešnímu dni je tomu přesně půl roku od chvíle, kdy jsme z naší rodné hroudy vyrazili na Bramboře na cestu kolem světa.



Po šesti měsících na cestě je skóre následující: Projeli jsme Asii a velkou část severní Ameriky, pokořili nejrozlehlejší stát světa, navštívili devět cizích zemí (v rámci USA pak 12 států), překonali Tichý oceán, ujeli více jak 38 000 kilometrů… Nesčetněkrát jsme samozřejmě Bramboru položili, potýkali se s nejrůznějšími zdravotními problémy od průjmu až po chřipku, několikrát řešili píchlou gumu a jiné závady, ovšem i přesto přese všechno můžeme s čistým svědomím prohlásit, že to za to stálo! :-)



Takže mockrát díky všem za podporu, a za dalšího půl roku se s Vámi těšíme někde v Čechách u dobrýho českýho piva! ;-) (Něco fotek a videí je v připojené fotogalerii)

PS: Mexiko se šmahem blíží, bude to jízda!

František Nykl a Katka Kadlusová