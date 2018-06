Cesta na Bramboře kolem světa

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/KA SK. C. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/KA SK. C, V případě zájmu volejte na tel.: 493 654 380 p. Vancl od 8-14 hod., nebo pište na e-mail: horice@nopek.cz, Pracovní náplň: rozvoz pekařského sortimentu na maloobchodní prodejny v regionu Hořice a okolí, výběr hotovosti., Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz, trestní bezúhonnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, ochotu k nočním a víkendovým závozům, zdravotní potravinářský průkaz, zkušenost s rozvozem rychloobrátkového zboží výhodou.. Pracoviště: Nopek, a.s. hořice, Husova, č.p. 1467, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Martin Vancl, +420 493 654 380.