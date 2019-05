Zúčastnit se jí mohou členové i nečlenové klubů historických vozidel – tedy pokud máte vozidlo, které stářím odpovídá uvedené kategorii a je v náležitém technickém a vzhledovém stavu, naváhejte a přijeďte si vyzkoušet veteránskou soutěž. Trasa povede z Jičína, kouzelnou krajinou Českého ráje a Podkrkonoší s cílem opět v Jičíně. Celková délka je asi 140 kilometrů.

Sraz účastníků je v pátek v areálu kempu Rumcajs od 10 do 11 hodin. Ve 12 hodin proběhne rozprava s jezdci a start odpolední výletní jízdy Českým rájem. Předpokládaný návrat do kempu je v 18 hodin. V sobotu se naleštění stařečkové představí od 8 do 9 hodin na Valdštejnově náměstí, odkud se v 10.30 vypraví na 140 kilometrů dlouhou vyjížďku. Předpokládaný příjezd do cíle je v 18 hodin.