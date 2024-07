Reakce návštěvníků paleologického parku jsou příznivé. Velká část z nich se o něm dozvěděla při pátrání po možnosti výletu s dětmi a vybrala si právě nedávno otevřenou novinku poutavě přibližující dávnou historii regionu. Stejně jako Libuše Krtilová z Roztěže u Kutné Hory, která se v Nové Pace zastavila se synem cestou z Janských Lázní, kde byli na dovolené.

„Máme to přímo na trase domů. Celkově je to tu velmi pěkně udělané. Známe Archeopark Pavlov na Moravě a řekla bych, že je to podobná koncepce. Synovi bude třináct let, zajímá ho příroda a je z toho nadšený. Zoologické zahrady už máme projeté, takže je to fajn změna,“ pochvaluje si Libuše Krtilová.

Manželé Krausovi dorazili z Lomnice nad Popelkou s vnučkou, která si právě vyzkoušela rýžování granátů. Nyní skupinka pokračuje okolo uměle vytvořeného jezírka a prohlíží si tabulky přibližující dávnou historii.

„Vnučka k nám přijela na prázdniny a společně poznáváme region. O novém parku jsme se dozvěděli z internetu. Je nový, takže jsme nevědeli, co máme očekávat a nakonec se nám tu moc líbí. Ještě sem určitě zajedeme, vezmeme s sebou vnuky. A doporučíme dceři, která je učitelka, aby sem někdy zajela se svými žáky,“ pochvaluje si Jaroslava Krausová.

„Líbilo se mi rýžování granátů, rybičky z rybníčku i pravěká zvířátka, všechno je tady takové hezké,“ svěřuje se její vnučka Sára Babáková z Hořic.

Paleopark spadá pod Městské muzeum Nová Paka a zároveň patří do Globálního geoparku Unesco Český ráj. Ústředním objektem je budova návštěvnického centra, jehož součástí je diorama, interpretační středisko geoparku, pracovna pro děti či sociální zázemí. Společným tématem je geologické bohatství Novopacka. Výrazným prvkem je přírodní biotop a vodní nádrž, nechybí ani dětské atrakce. Areál na okraji osady Balka se budoval dva roky.

„Zájem návštěvníků je jedním slovem enormní. Například v pondělí tu bylo zhruba 150 až 200 lidí. Snažíme se o sobě dát vědět na sociálních sítích, prostřednictvím reklamy v médiích nebo na našich internetových stránkách. Lidé nás chválí už za to, že tady něco takového vůbec je,“ konstatuje pracovnice novopackého muzea Magda Kuldová.

Paleopark leží v místech naleziště zkamenělin a karneolů (polodrahokam a barevná odrůda chalcedonu), na které se tam dá stále narazit. Lidé si tak mohou hledáním zpestřit procházku po naučné stezce o geologické minulosti místní krajiny, která je součástí projektu a vede od Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace až k Paleoparku Balka.

„Měří 1 451 metrů a na cestě po stopách krytolebce Huga je přes třicet informačních tabulí, jejichž prostřednictvím mohou děti vyplňovat pracovní listy. Na konci je čekají omalovánky a pamětní list,“ uvedla před nedávnem ředitelka novopackého muzea Iveta Mečířová, podle které na hodnocení provozu paleologického parku ještě příliš brzy.

„To necháme až po skončení sezony. Každopádně se park bude postupně vyvíjet, přibudou tam další vzdělávací prvky a inovace. Ještě letos snad předvedeme návštěvníkům řezání a broušení kamenů, doplníme například ještě další modely a v budoucnu i programy pro školy,“ dodává Ivata Mečířová.

O letních prázdninách je areál v Podlevíně otevřený každý den od 9 do 17 hodin. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti činí 150 korun, dospělí zaplatí 50 korun, dítě do 15 let 30 korun a studenti a senioři nad 65 let 40 korun.