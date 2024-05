/FOTO, VIDEO/ Kempy v Českém ráji se o víkendech již plní hosty, stejně jako kolonky v rezervacích na prázdniny. Některé již mají v červenci chatky či stání pro karavany plná, jinde ještě zájemci uspějí i v nejexponovanějších termínech. Ceny se oproti minulým letem zvýšily jen mírně.

Kempy v Českém ráji se o víkendech již plní hosty, stejně jako kolonky v rezervacích na prázdniny. | Video: Stanislav Ďoubal

Chatový tábor v Jinolicích na Jičínsku patří k nejoblíbenějším kempům v Českém ráji. Přestože o víkendu nebylo počasí zrovna vlídné, část charakteristických dřevěných staveb byla obsazená zejména zahraničními hosty. Sezona u zdejších rybníků běží teprve od počátku května, ale pro manžele Zdislava a Vlastu Čížkovi z Poděbrad není její oficiální zahájení důležité. Místo tam mají pronajaté po celý rok.

„Karavan tady máme pořád a jezdíme sem jako na chalupu. Od května je zapojená elektrika a teče voda, ale na to se neohlížíme, máme agregát a vodu si vozíme v kanystrech. Jsme tu třetím rokem, předtím jsme byli na Orlíku a ještě před tím tady, ale v sousedním kempu,“ vypráví Zdislav Čížek. Zatím byl v Jinolicích klid, ale to se brzy změní.

Kemp je ideálním místem pro milovníky přírody, vyznavače turistiky i rybáře

„Lidi k nám jezdí hlavně na víkendy, které jsou od toho příštího již plné až do konce prázdnin. Z kraje sezony jsou tu ve všední dny cizinci z Holandska nebo Francie, svátky mívají touto dobou i Němci. Koncem května začínají školní výlety, které se tu střídají jeden za druhým i během června. V červenci zbývá už jen několik chat. V srpnu, zejména ve všední dny a v jeho závěru, jsou ještě volné,“ popisuje provozovatelka tábora Zita Pecharová. Část kapacit je zamluvená měsíce předem, lidé si mohou chatky rezervace od ledna. Většinou se ihned hlásí stálí hosté.

„Vracejí se k nám pravidelně a chtějí konkrétní chatu a termín. Počítám s nimi automaticky již po předešlé sezoně. Pro tu letošní ceny stouply zhruba o sedm procent. Nejvíce jsme zdražovali na minulou sezonu, kdy byla inflace opravdu velká,“ dodává Zita Pecharová.

Jiná situace je v kempu v Sedmihorkách, který je v provozu téměř po celý rok. Sezonu tam totiž zahájili již před téměř dvěma měsíci.

„Počasí nás letos předběhlo, začala už o Velikonocích. V dubnu bylo tepleji než teď. Lidé o víkendech přijíždějí a to je fajn,“ konstatuje vedoucí kempu Sedmihorky Pavel Staffen.

Bezproblémovou dovolenou si nelze koupit. Ani za milion

Hlavní prázdninové termíny v červenci jsou v chatkách, mobilních domech a na karavanových stáních již obsazené. Vedoucí kempu však po téměř dvacetiletých zkušenostech doporučuje i ty srpnové.

„Bývá většinou stabilní počasí a v kempu už je také větší klid. V červenci jsou celozávodní dovolené a mnoho lidí tak má termín daný, ale kdo si může vybrat, tomu doporučuji druhou půlku srpna,“ láká do Sedmihorek Pavel Staffen, podle kterého stále přetrvává boom karavanů, který začal s covidem. Pro ekonomiku provozu kempů jsou však stále nejdůležitější stanující hosté.

„Stanaři určují, jestli bude sezona úspěšná. Jejich množství samozřejmě záleží na počasí, v tom je to záludné. Plné chatky jsou pěkné, ale když nám chybí 500 lidí ve stanech, je to problém,“ vysvětluje a připomíná, že trendem posledních let je jiné vnímání tuzemské dovolené v tábořištích se stany a chatkami. Už se neberou jako místo, kam jezdí lidé, kteří mají málo peněz.

„Stal se z toho styl života a cestování a je to i návrat k přírodě. Dlouhodobě sleduji, že pod stan přijíždějí rodiny s dětmi zhruba do deseti až dvanácti let věku. Potom si rodiče řeknou, že stanování je pěkné, ale chatka je přece jen pohodlnější a nemusejí se tolik ohlížet na počasí. Když následně děti vyletí z hnízda, tak si řeknou, že se už je čas se vydat k moři nebo do hotelu. A pak se k nám třeba zase vrátí,“ směje se Pavel Staffen.

Dovolená snů v Dubaji? Žena z Jičínska utratila skoro 50 tisíc a sedí doma

V poslední době byli provozovatelé nuceni výrazněji zdražovat. Pro letošek však připravili přívětivější ceníky.

„Reagovali jsme nejen na dražší energie, nahoru šly veškeré suroviny nebo například nářadí či mycí a dezinfekční prostředky. Do toho vstoupila velkým dílem inflace. Letos šly ceny oproti minulým letům nahoru jen mírně. V hlavní sezoně je to okolo sedmi procent, mimo sezonu zůstaly prakticky stejné,“ uvádí šéf sedmihorského rekreačního areálu.

Od začátku května je v provozu i kemp Zelené údolí Mladějov u Sobotky. Rezervace, ceny i trendy jsou tam podobné jako v dalších zařízeních v Českém ráji. Čtyřlůžkové chatky v nich o prázdninách stojí něco přes 1 200 korun, stan okolo 150 korun na den. Podobné jsou i další poplatky za ubytování hostů.

„Na prázdniny máme zarezervováno 80 procent chatek. Kromě víkendových hostů teď přijíždějí děti na školy v přírodě a výlety,“ stručně popisuje situaci Milan Kynzl z kempu Zelené údolí.

