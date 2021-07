"Je skvělé, že se tolik lidí rozhodlo pomoci," pochvalovala si jičínská ředitelka ČČK Marcela Harbichová.

Dodávka a dvě osobní auta

Za tři hodiny se na chodníku před sídlem ČČK v Husově ulici shromáždilo tolik materiálu, že se to nevešlo do jedné dodávky a bylo nutné vypravit i dvě osobní auta. Podle informací z místa byly potřeba především prostředky pro osobní hygienu (toaletní papír, pleny, dámské hygienické pomůcky, mýdla, krémy na ruce, kartáčky na zuby), úklidové prostředky, dezinfekce, pytle na odpadky a sutiny, nebo košťata, ručníky a deky.

Situace se ale už během soboty rychle měnila. "Jsme neustále v kontaktu s ČČK v Brně a průběžně informujeme o tom, kolik čeho vezeme. Musí to být dobře zorganizované. Na spoustu věcí už nyní hlásí stop stav, ale s naší dovážkou už počítají," vysvětlovala Harbichová, proč je tolik potřeba dbát na pokyny neziskových organizací a Integrovaného záchranného systému (IZS).

Jičíňané přicházeli s velkými krabicemi a taškami, mnozí materiálem naplnili celé své auto. "Ráno jsem naběhl do obchodu a nakoupil jsem, co se dalo. Je to to nejmenší, co v tuhle chvíli můžeme udělat. Tak snad to aspoň pomůže," uvedl Martin Karban, který na sběrném místě celý den vypomáhal a odpoledne vyrazil s ČČK do Brna. S vlastní dodávkou jeli i manželé Rudolfovi. Zapojily se i oblastní spolky ČČK z Rychnova a z Trutnova, na stanovišti potom s třízením, evidencí a nakládáním krabic pomáhalo asi osm dobrovolníků.

V následujících dnech budou dobrovolníci přímo na Moravě materiál třídit a rozdělovat mezi potřebné. Až poté bude podle Marcely Harbichové jasné, co je dále potřeba. Pro tuto možnost jsou připraveni sbírku uspořádat v následujícím týdnu znovu. V kontaktu zůstávají i s obcemi na severu Čech, kde ve čtvrtek také řádilo tornádo, i když v menší míře. "V obci Stebno jsou také zničené domy a zemědělské budovy. Teď se čeká na pojišťovny a vše je zabezpečené. Ozvou se, až budou potřebovat další dobrovolníky," uvedla v neděli ředitelka.

Nevyrážejte na vlastní pěst, apelují IZS

Organizace a IZS nadále apelují na lidi, aby nevyráželi na vlastní pěst přes celou republiku bez předchozí domluvy. V sobotu na jižní Moravě kolabovala doprava v důsledku hromadných příjezdů dobrovolníků vlastními auty. Přestože přijíždějí s dobrým úmyslem, neuváženým jednáním momentálně mohou zkomplikovat práci záchrannému systému. "Nejlepší bude, když se přihlásíte přes formulář a vyčkáte. Vaše pomoc bude potřeba i v následujících měsících. Jakmile konkrétní obce a rodiny vznesou požadavek na pracovní síly, ozveme se vám," vzkazuje Harbichová. Naopak unáhlené výjezdy mohou nakonec přijít vniveč. Situace se mění opravdu v řádech hodin a co bylo potřeba ráno už nemusí být odpoledne kde skladovat.

Vlnu solidarity na Jičínsku si pochvaluje ČČK, ale i samotní iniciátoři v čele s Martinem Haklem a Ivanou Šírovou, kteří dali dohromady facebookovou skupinu, průběžně informují lidi o situaci a ve spolupráci s moravskými obcemi a organizacemi plánují výjezdy a sbírky na pomoc lidem v nouzi. Na Moravě už v tuto chvíli pomáhají také krajští hasiči a policisté. Situaci koordinuje krizový štáb a potřebné informace je možné zjistit na speciálně zřízené telefonní lince. Od pátku vzniklo i několik peněžních sbírek. Vybraná částka k nedělnímu odpoledni přesahuje 200 milionů korun.