Vyhněte se dlouhodobým sbírkám potravin a dalšího zboží. Je třeba sledovat aktuální krátkodobé sbírky, které se vyhlašují podle toho, co je zrovna potřeba, a které se rychle dopraví do postižených lokalit. Impulzivní, neorganizované sbírky obvykle nejsou ku prospěchu, protože na postiženém místě nejsou kapacity a pracovní síly na jejich uskladnění a použití. Doporučujeme sledovat na Facebooku Český červený kříž Jičín nebo sledujte web www.cckjc.cz, a to hlavně v pátek a v neděli ráno.

Krátkodobé sbírky vyhlašuje Český červený kříž v pátek a v neděli asi v 8 hodin (může se to změnit - sledujte výše uvedené stránky). Tyto sbírky Český červený kříž ještě v daný den expeduje do postižených lokalit.

Na Český červený kříž se mohou obrátit také dobrovolníci, kteří chtějí pomoci v lokalitách. Střídání dobrovolníků je plánováno rovněž na pátek a na neděli.

Pro komunikaci s Českým červeným křížem využívejte textovou formu (e-maily…). Nevolejte. Text je rychlejší a spolehlivější forma komunikace, telefonování je časově náročné.