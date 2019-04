Zemědělci i hydrologové bijí na poplach. Česko už šest let sužuje zatím nekončící sucho. A jestliže zemědělci čekali, že se letošní rok nebude opakovat loňská katastrofa, hydrologové je svými čísly vyvádějí z omylu. Vody v půdě je totiž ještě méně než loni touto dobou. „Deficit půdní vláhy je v současné době na většině území 20 až 40 milimetrů oproti obvyklé zásobě vody v půdě (v povrchové i hlubší vrstvě do 1 metru),“ uvedl hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Roman Pozler a dodal, že v porovnání s loňským rokem je situace horší. Loni byl deficit 5 až 20 milimetrů. Situace není dobrá ani na většině toků. Jejich průtoky jsou na úrovni 30 až 50 procent dlouhodobého měsíčního průtoku. Podle hydrologa nepomůže stávající stav dotovat ani případná pomoc z hor.

„Sníh leží jen v nejvyšších partiích hor na relativně malém území, tudíž zásoba vody v něm nemůže pokrýt stávající deficit srážek,“ nechal se slyšet Roman Pozler s tím, že vývoj sucha bude ovlivněn množstvím spadlých srážek. „Vzhledem k současné výchozí situaci a předpovědi srážek nelze předpokládat v nejbližší době zlepšení situace,“ uvedl hydrolog a dodal, že významnější denní srážkové úhrny byly zaznamenány v druhé dekádě března v Orlických horách, a to až 25 milimetrů.

Podle současné předpovědi srážek by mělo pršet na přelomu dubna a května. Jejich objem však zatím nemohou meteorologové předpovědět. Podle Romana Pozlera by však pro to, aby se povrchové vody dostaly do normálu, stačilo relativně malé množství srážek.

„Pro návrat hladin podzemních vod na úroveň dlouhodobých průměrů by muselo po dobu přibližně pěti let spadnout nadprůměrné množství srážek (120 až 140 % normálu) za předpokladu příznivého rozložení srážek v průběhu roku,“ dodal hydrolog.