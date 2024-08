Největší novinkou v dálkové mezistátní a vnitrostátní dopravě v jízdním řádu 2025 bude zavedení čtyř párů vlaků Baltic express z Prahy do Gdyně a postupné zavádění jednotek ComfortJet. K významnějším změnám v trasách, v časech odjezdů a příjezdů nebo v počtu dálkových vlaků však nedojde. Změny jízdních řádů dálkových vlaků budou většinou v rozsahu několika minut.

Rozsah nabídky komerčních vlaků i dálkových spojů Českých drah v objednávce ministerstva dopravy zůstává v jízdním řádu 2025 bez významných změn. Přesto se jedna velká novinka na kolejích objeví, jak říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah: „Už za 4 měsíce se rozjedou 4 páry vlaků s názvem Baltic express. V mezinárodní kooperaci s PKP Intercity nabídneme přímé spojení Prahy a Pardubic s Kladskem, Vratislaví, Poznaní, Bydhoští a Trojměstím na pobřeží Baltského moře. Tato nabídka podstatně zjednoduší a zrychlí cestování mezi Českem a Polskem a přispěje k turistické a obchodní výměně mezi našimi zeměmi. Dosud totiž všechny dálkové vlaky do Polska jezdily přes Bohumín, což pro západní část naší republiky představovalo značnou zajížďku. Například cesta z Prahy do Gdaňska se tak zkrátí zhruba o 3 hodiny.“

K Baltskému moři nově Baltic expressem

Nové spoje budou odjíždět z Prahy přibližně 10 minut před 7., 11., 15. a 19. hodinou. V Česku zastaví ještě v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. V Polsku budou pokračovat přes Kladsko, Vratislav, Poznaň a Bydhošť do Gdaňsku, Sopot a Gdyně. Zastaví však i v dalších turistických a hospodářských centrech Polska.

„Věříme, že o nové vlaky bude mezi Čechy a Poláky zájem. Množství měst na trase Baltic expressu má bohatou minulost a kulturní i historickou spojitost s Českem. Jde tedy o atraktivní cíle pro české turisty. Polská města pak mohou generovat značný počet turistů směřujících do Česka. Jen ve čtveřici největších měst na trase žije přes 2 miliony obyvatel. Představují také důležitá hospodářská centra. Spoje mají velký význam i v rámci vnitrostátní dopravy. U nás zajistí přímé, rychlé a pohodlné spojení ze severozápadní části Pardubického kraje do hlavního města,“ připomíná Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Z Vratislavi pak budou vlaky odjíždět zhruba v 5, 9, 13 a 17 hodin. Cesta mezi Prahou a Vratislaví bude trvat přibližně 4 hodiny, do Poznaně méně než 6 hodin a do Gdaňska zhruba 8 a tři čtvrtě hodiny. Z Pardubic bude doba jízdy do těchto míst o hodinu kratší. Trasy vlaků a cestovní časy umožní např. jednodenní výlety z Čech do Kladska nebo Vratislavi.

Soupravy budou sestaveny z moderních, klimatizovaných vozů Českých drah a PKP Intercity. Cestujícím nabídnou např. palubní Wi-Fi síť nebo možnost dobíjet cestovní elektroniku. Ve vlaku budou zařazeny vozy pro cestování osob na vozíku a přepravu jízdních kol. Občerstvení nabídne služba ČD Minibar.

Do provozu zamíří ComfortJet

„Během jízdního řádu 2025 počítáme s přebíráním dalších jednotek ComfortJet a s jejich postupným uváděním do provozu. Cestující se s nimi setkají nejprve na vnitrostátních vlacích IC 510 / 511 ‚Ostravan‘ Bohumín – Praha – Bohumín a IC 512 / 515 ‚Ostravan‘ Bohumín – Františkovy Lázně – Bohumín. Následně pak budou uváděny do provozu na mezinárodních linkách ‚Berliner‘ a zhruba ve druhé polovině roku bychom je chtěli začít nasazovat také na spoje do Rakouska a Maďarska. Díky tomu nabídneme nejmodernější vlaky také domácím cestujícím mezi Prahou a Ústím nad Labem nebo mezi Prahou a Brnem,“ říká Jiří Ješeta.

K většímu počtu změn u dálkové dopravy v jízdním řádu 2025 dojde pouze v železničním uzlu Praha. Kvůli stavebním pracím na Smíchově a stavu železničního mostu na Výtoni budou vlaky linky Ex 6 Západní a Bavorský expres vedeny obvykle přes Krč a nezastaví ve stanici Praha-Smíchov. U většiny linek na východ od Prahy pak bude nově výchozí a cílovou stanicí Praha hlavní nádraží místo nádraží Praha-Vršovice.

K menším změnám dojde také na zahraničních úsecích vlaků. Kupříkladu spoj EC Sobieski z Vídně do Gdyně bude nově začínat a končit ve Varšavě. Pro další cestu na sever Polska bude nutný přestup na polské vnitrostátní spoje.