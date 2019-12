Když se se změnou jízdního řádu v prosinci 2016 dočkalo Broumovsko po deseti letech opět rychlíkového spojení s Prahou byla to velká sláva. Z nového jízdního řádu, který začne platit už v neděli, ale po třech hubených letech opět zmizí.

Přímý spoj do Prahy byl pojmenován Dobrošov a vyjížděl z Meziměstí ve 4.26 a do Prahy dorazil v 7.48. Příliš cestujících si ale zřejmě i s ohledem na časové rozpoložení nezískal a kraj na jeho provoz doplácel miliony. "Finance jsou na prvním místě. Bohužel vlak byl velice málo využívaný," říká starosta Meziměstí a krajský radní Pavel Hečko, který dlouhé roky o obnovu přímého spojení bojoval. Čas však ukázal, že náklady na provoz velké soupravy byly s ohledem na malý zájem cestujících neúměrně vysoké. "Časy se mění. To je život. Líto mi to samozřejmě je, ale je to racionální rozhodnutí podložené čísly," říká Pavel Hečko ke zrušení rychlíku, který byl nyní v jízdních řádech veden pod jménem Hradečan. "Za mých mladých časů si nebylo pomalu kam sednout, teď jezdily v soupravě z Meziměstí jednotky lidí," připomíná minulost naplněných vlakových souprav. To ale byla doba, kdy v Meziměstí ještě fungovalo železniční depo.