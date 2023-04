Česká pošta zveřejnila seznam 300 poboček, které plánuje od 1. července při plánované reogranizaci zavřít. Na Jičínsku se to týká jediného místa, poštovní pobočky v takzvaném Bunkru na Novém Městě v Jičíně. Malá pošta spadá pod hlavní pobočku v Šafaříkově ulici, svými službami ale pokrývá obyvatele celé jižní části města.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Přestože rušení poštovních poboček vyvolalo v Česku poprask, někteří obyvatelé Nového Města si s ním hlavu nelámou. "Dějí se horší věci. Už před lety jsem si nechala přepsat doručovací místo do Šafaříkovy ulice. S poštou v Bunkru jsem neměla dobré zkušenosti a dnes už její služby téměř nepotřebuju. Balíky mi dovezou až domů a když potřebuju něco poslat, do centra si dojdu," odpověděla na dotaz, zda jí vadí rušení pobočky, Jičíňačka Marie Beranová.

V Královéhradeckém kraji pošta zruší ještě sedm poboček v Hradci Králové, dvě v Jaroměři, dvě v Náchodě, dvě ve Vrchlabí, jednu v Trutnově a jednu v Měziměstí.

Návrh vládního nařízení, které snížení počtu poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Zájem o poštovní služby dlouhodobě klesá. Za posledních pět let na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto na to zareagoval a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.