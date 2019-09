Poslední srpnový den se soubor Louskáček z Lukavce u Hořic vydal na Sněžku překonat oficiální rekord: Zatančení České besedy na nejvyšším bodu ČR – na Sněžce, a tím propagovat svoji obec.

Louskáček je totiž taneční a divadelní soubor čítající osm členů ve věku 42 až 61 let a jednu netančící trenérku. Funguje pod záštitou Obce Lukavec. Českou besedu členové nacvičili před rokem pro příležitost oslavy 100 let Československé republiky v Lukavci. Je to tanec z 2. poloviny 19. století a u jejího zrodu stál velký obrozenecký básník a tanečník Jan Neruda.