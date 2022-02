Červený kříž se připravuje k akci. Nyní jsou na Ukrajině nejvíc potřeba peníze

Bedlivé sledování situace, vyčkávání pokynů z ministerstev a příprava na všechno. Tak vypadala páteční realita zaměstnanců a dobrovolníků regionálních poboček Českého červeného kříže v Královéhradeckém kraji. Zato na centrále to žilo, na webové stránky ČČK několikrát zaútočili hackeři a vyřadili je z provozu. "Spousta lidí se kvůli tomu nemohla dostat k informacím. Takže momentálně pracujeme na co nejefektivnějším šířením pokynů a pomáháme konkrétním lidem, kteří se na nás obrací. Zároveň se snažíme být všichni připravení i na to, že by nás potřebovali u ukrajinských hranic," uvedla ředitelka jičínské pobočky ČČK a koordinátorka pro Královéhradecký kraj Marcela Harbichová.

Práce Červeného kříže v terénu na Ukrajině. | Foto: ČK

Pro ČČK pracuje vyškolená záchranářka rok a půl a takovou situaci, jako je současná válka na Ukrajině, ještě nezažila. "V mnohém to ale připomíná loňské tornádo na Jižní Moravě. Stejně jako tehdy je i nyní potřeba zachovat klid, řídit se pokyny zkušených organizací a ministerstvem a hlavně nepodnikat nic na vlastní pěst. Vyjíždět v tuto schíli zběsile na Ukrajinu je sebevražedná mise," vysvětlila Harbichová. Český červený kříž vyhlásil finanční sbírku. "V tuto chvíli jsou na Ukrajině nejvíc potřeba peníze, ke kterým se lidé mohou dostat, a jídlo. Už ve čtvrtek totiž lidé v panice vykoupili potraviny v obchodech. Bankomaty v ukrajinských městech jsou prázdné, platební terminály nefungují. Červený kříž má obrovskou výhodu, že je mezinárodní, tudíž se vybrané peníze dostanou skrze ukrajinskou pobočku přímo tam, kde je potřeba," uvedla ředitelka. Hmotné sbírky v tuto chvíli potřeba nejsou. Zatím se zaměstnanci regionálních poboček ČČK připravují, aby byli v případě nutnosti s to hned pomoci. "Řešíme konkrétní případy Ukrajinců tady v Česku, kteří se na nás obrací pro radu, jak například pomoci lidem v zónách konfliktu. Ti totiž často nemají televizi, těžko se jim shání informace. Zatím nepřišel pokyn, abychom sestavili databázi ubytovacích zařízení pro uprchlíky. Až přijde čas, jsme na to připravení. Všem, kteří jsou ochotní poskytnout prostory, radíme, aby se už teď obraceli přímo na ministerstvo vnitra," doplnila Harbichová. Pomoci Ukrajině. Teď hned! Ubytování v posledních dvou dnech nabídli jednotlivci i vedení některých měst. "Také v našem městě žijí a pracují lidé z Ukrajiny. Mají obavy o svoji budoucnost a o své rodiny. Mnozí jejich blízcí a známí uvažují o opuštění Ukrajiny nebo ji už opouštějí. S některými jsem mluvil, mnohé potkáváte třeba na svých pracovištích. Chtěl bych vás požádat, abyste jim v případě potřeby nabídli pomoc a odkázali je na městský úřad. Máme připraveny možnosti nouzového ubytování, případně jiné pomoci pro jejich blízké," vyzval občany starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr. ČČK v kraji se zároveň chystá i na variantu, že budou jejich síly potřeba u hranic Ukrajiny. "V Polsku i na Slovensku má Červený kříž vlastní síly, je ale možné, že kdyby měli málo lidí, pojedeme pomáhat my. Kdyby například hranice přecházely tisíce lidí, bude potřeba uprchlíkům přímo na místě pomoci s dalším postupem," vysvětlila Harbichová. Český červený kříž má v Královéhradeckém kraji čtyři pobočky, které koordinuje Oblastní spolek ČČK v Jičíně. Ubytováním a pomocí případným uprchlíkům z Ukrajiny se zabývá také královéhradecká Charita, která provozuje Integrační centrum pro cizince. I oni zatím vyčkávají na přesné pokyny z ministerstva vnitra. K situaci na Ukrajině vydal ČČK sadu pokynů: - číslo účtu pro finanční dary Ukrajině: 333999/2700, variabilní symbol 1502 - infolinka +420 974 801 80 - pobytovou situaci na území České republiky v souvislosti s konfliktem není nutné řešit okamžitě. Pokud občanovi Ukrajiny končí pobytové oprávnění, které nelze dále prodloužit, na území ČR může setrvat a má vyčkat na další informace na webu ministerstva vnitra - nedoporučuje se v žádném případě žádat prozatím o azyl, přiznání statusu uprchlíka či mezinárodněprávní ochranu, další řešení pobytu se bude odvíjet od nařízení vlády Občané Ukrajiny nacházejícího se na Ukrajině: - Nechť poslouchají doporučení Ukrajinské vlády. - Pokud je to možné a cítí se v nebezpečí ať se přemístí v rámci Ukrajiny na západ. - Do Schengenského prostoru v případě, že mají biometrický pas mohou bez jakéhokoli omezení občané Ukrajiny na dobu 90 dnů. - Ukrajina vyhlásila zákaz vycestování pro muže ve věku 18-60 let z území Ukrajiny - Nepodnikat žádné “výjezdy” ke státním hranicím s Ukrajinou